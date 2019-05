Morgenbriefing: Topchefer advarer om valgkamp på afveje, DF vil ikke holde hånden under S

Danfoss-topchef Kim Fausing er en af en stribe topchefer, der opfordrer politikerne til ikke at glemme, hvor samfundets penge kommer fra.

Her er onsdagens vigtigste erhvervsnyheder. Bekymrede topchefer: Valgkampen er på afveje En stribe af landets største og mest toneangivende virksomheder mener politikerne er på afveje i valgkampen. De politiske diskussioner handler...

Eksklusivt for kunder

Tilmeld dig nyhedsbrevet Morgenbriefing og bliv opdateret, hver dag kl. 6.15. Tilmeld dig her

Hvor stor forskel er der på Socialdemokratiets og Venstres økonomiske visioner for landet, og har partierne en reel plan for, hvordan den grønne omstilling skal finansieres? Få hele analysen i podcasten "Til valg med Corydon & Co.":