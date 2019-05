Morgenbriefing: Apples salg af iPhones dykker, Facebook lancerer nyt look

Her er onsdagens vigtigste erhvervsnyheder. iPhonesalget dykker i Apple Techkæmpen Apple fremlagde tirsdag aften kvartalsregnskab, der viste et fald i indtjeningen på 16 pct. og accelererende fald i salget af iPhones. Resultaterne...

Eksklusivt for kunder

Tilmeld dig nyhedsbrevet Morgenbriefing og bliv opdateret, hver dag kl. 6.15. Tilmeld dig her

Vil du have hjælp af de bedste eksperter til at lære at afkode markedets tendenser? Vil du vide mere om risikospredning og porteføljeoptimering? Så kom til Børsens Privatinvestorkonference 23. maj eller 11 juni.