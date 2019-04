Morgenbriefing: Overvismand vil have fokus på klima, topchef i kinesisk kæmpe sagsøgt for voldtægt

S&P 500: +0,1 pct.

Dow Jones: +0,3 pct.

Nasdaq: +0,3 pct.

I'm not French or Catholic but I feel the damage to Notre Dame deeply and personally. In this time of nationalism, secession, trade wars and identity politics, we're more connected than we think by our common humanity. -- Lloyd Blankfein (@lloydblankfein) 16. april 2019

Update fra DSV-opkøb . Schweiziske Panalpina, som den danske transportkoncern DSV er ved at overtage, kommer med kvartalsregnskab. Panalpina kom ud af 2018 med et driftsresultat på ca. 750 mio. kr. – svarende til en margin på 1,9 pct. Til sammenligning havde DSV en margin på 6,9 pct.

. Schweiziske Panalpina, som den danske transportkoncern DSV er ved at overtage, kommer med kvartalsregnskab. Panalpina kom ud af 2018 med et driftsresultat på ca. 750 mio. kr. – svarende til en margin på 1,9 pct. Til sammenligning havde DSV en margin på 6,9 pct. Svenske Handelsbanken kvartalsregnskab . Svenske Handelsbanken, der har en stor forretning i Danmark, fremlægger regnskab for første kvartal.

. Svenske Handelsbanken, der har en stor forretning i Danmark, fremlægger regnskab for første kvartal. Amerikanske regnsskaber . Der kommer også i USA børsmeddelelser fra det amerikanske finanshus Morgan Stanley og fødevarevirksomheden Pepsico.

. Der kommer også i USA børsmeddelelser fra det amerikanske finanshus Morgan Stanley og fødevarevirksomheden Pepsico. Valg i Indonesien. Vælgerne i Indonesien, verdens tredjestørste demokrati, går i dag til parlamentsvalg.

Her er onsdagens vigtigste erhvervsnyheder.Fra juni i år skal samtlige børsnoterede selskaber i Danmark offentliggøre langt mere omfattende oplysninger om ledelsens løn, inklusive alle løn- og bonuskomponenter for hver enkelt direktør. Men der er stor forskel på, hvor langt selskaberne er nået i processen. ( Børsen Ved det kommende folketingsvalg bliver de varme emner formentlig topskat, råderum og velfærd. Men det er klimaet, ulighed, produktivitet og danskere, der går tidligt på pension, der er de største trusler mod dansk økonomi, siger overvismand Michael Svarer til Børsen. ( Børsen Efter en opbremsning sidste år er optimismen tilbage i de danske ingeniørfirmaer, viser en ny måling. Der er kommet hul igennem på markeder, der tidligere var svære, og et stigende antal virksomheder venter nu både at få flere ordrer og flere medarbejdere. ( Børsen Skatteminister Karsten Lauritzen (V) vil have undersøgt, om ejendomsbranchen bevidst misbruger momssystemet ved opførelse af ejendomme, skriver Finans. Ifølge eksperter har byggevirksomheder misbrugt en regel, der betyder, at de rentefrit kan trække tilbagebetalingen af moms over mange år. ( Finans En lang række børsnoterede selskaber ligner oplagte mål for kapitalfonde, viser en gennemgang, Berlingske har lavet. Smykkekoncernen Pandora, bryggeriet Harboe, æggebakkeproducenten Brdr. Hartmann og betonproducenten H+H er blandt de virksomheder, der værdifastsættes så lavt, at de er interessante for kapitalfonde. ( Berlingske En kvindelig kinesisk studerende ved det amerikanske University of Minnesota har sagsøgt Richard Liu, topchef for den kinesiske internetkoncern JD.com, for voldtægt, skriver Reuters. Anklagere opgav for fire måneder siden at rejse en straffesag, men nu kører den studerende, Liu Jingyao, en civil sag for at få erstatning. ( Reuters Protester fra sommerhusejere har betydet, at energiselskabet Vattenfall har måttet udskyde to vindmølleparker ud for den jyske vestkyst. Og det rammer nu nordjyske Bladt, der skulle levere pæle til projektet. De ventede 150 nye jobs bliver ikke til noget, og Bladt kæmper for at fylde hullet i ordrebogen, siger topchef Klaus Steen Mortensen til Nordjyske. ( Børsen Få overblikket på fem minutter ved at lytte til Børsens morgenbriefing-podcast her:Apple og chipproducenten Qualcomm indgik tirsdag aften forlig i en af tech-branchens længste og dyreste juridiske slagsmål. Apple har anklaget Qualcomm for at tage for høje priser for sine chips, mens Qualcomm har anklaget Apple for at give give Qualcomms teknologi videre til konkurrenten Intel. Forliget indebærer, at Qualcomm skal levere chips til Apple i en årrække og også får en engangsbetaling af ukendt størrelse. Det udløste en stigning til 23 pct. til Qualcomms aktiekurs.De brede indeks fik tirsdag en lille fremgang.De ledende aktieindeks i Kina og Hong Kong ligger onsdag formiddag til små fald, mens Nikkei i Japan ligger til en lille stigning.Lloyd Blankfein, tidligere topchef i investeringsbanken Goldman Sachs, mener branden i Notre-Dame kirken rammer vores følelse af fællesskab.Perspektiv & DebatTopledere i den finansielle sektor skal bestå Finanstilsynets særlige "fit & proper"-regler. Men hvad hvis der er brug for de måske egnede på direktionsgangene i landets banker og pensionskasser?, spørger Børsens ansvarshavende chefredaktør, Bjarne Corydon, i dagens leder. ( Børsen Redaktionen anbefalerSom 14-årig lavede han en karriereplan. Fulgte den slavisk og blev verdens yngste landechef i Blockbuster. I dag står Jesper Østergaard i spidsen for 7-Eleven og har endelig fundet tid til andet end arbejde. ( Børsen , så siger Grundfos' topchef, Mads Nipper, i Børsens nye podcast, Topchefernes strategi med Niels Lunde, at "Vi er i den branche, der hedder at adresse klima- og vandudfordringer, men vi konkurrerer primært i pumper". Hør Nipper fortæller om sin strategi