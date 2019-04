Morgenbriefing: Optræk til kold EU-skulder til May, kvindelige topchefer i høj kurs

S&P 500: -0,6 pct.

Dow Jones: -0,7 pct.

Nasdaq: -0,6 pct.

Sænk den høje danske aktieskat på 42 pct. til svensk niveau på 30 pct. ! Det koster kun 2 mia. kr. Råderummet er på 23 mia. kr. Sæt igang ! https://t.co/ztmjfdUMjn -- Mads Lundby Hansen (@MLundbyHansen) 8. april 2019

Her er onsdagens vigtigste erhvervsnyheder.Forud for et topmøde om brexit onsdag signalerede EU's ledere tirsdag aften, at de vil forlænge Storbritanniens medlemskab af EU i op mod et år. Det vil i givet fald være en kold skulder til premierminister Theresa May, der ønsker en kort forlængelse til 30. juni. EU-præsident Donald Tusk mener ikke Mays hjemlige forhandlinger vil føre til noget og frygter, at yderligere udsættelser vil forstyrre EU's arbejde. ( Børsen For høje priser og for ringe service får nu en række danske netbutikker til at droppe postkæmpen Postnord. Butikkerne vil i stedet bruge fragtportalen Coolrunner, og det har allerede flyttet 40 mio. kr. ud af Postnords omsætning. ( Børsen Efterspørgslen efter kvinder til de absolutte topposter i erhvervslivet stiger, og virksomheder må udskrive en større løncheck, hvis de vil have fat i de bedste kvinder. Det fortæller headhunterfirmaet Boyden til Berlingske. ( Berlingske Kriseramte Debenhams, der ejer Magasin-stormagasinerne, er tirsdag aften gået i rekonstruktion, skriver flere medier. Selskabets stormagasiner vil foreløbig køre videre, men aktionærernes penge er formentlig tabt. Debenhams har i nogen tid forsøgt at sælge de danske Magasin-varehuse. ( Børsen Kapitalfonden Hellman & Friedman, der er hovedejer i Nets, er klar til en udskrivning på op mod 70 mia. kr. for at købe op i sektoren, skriver Finans. Opkøbene er nødvendige for at skabe en europæisk vinder på betalingsmarkedet. ( Finans Familierne bag høreapparatkoncernen Widex har investeret et trecifret millionbeløb i danske Uneeg Medical, der har udviklet en teknologi, der kan overvåge epilepsiramte. Forventningen er inden for få år at nå en omsætning på en halv mia. kr. ( Børsen Arbejdsmiljøet for ambulanceredderne i Falck er så dårligt og stressfyldt, at en stor del af de ansatte er i fare for at brænde ud. Det er konklusionen i en ny psykolog-undersøgelse, skriver Finans. Fagforeningen 3F afviser resultaterne. ( Finans Bekymringer for global handel, skepsis forud for den nært forestående amerikanske regnskabssæson og et sænket vækstskøn fra Den Internationale Valutafond, IMF, var tirsdag med til at lægge en dæmper på humøret hos amerikanske aktieinvestorer.De ledende aktieindeks i Asien ligger onsdag formiddag til tab på omkring en halv pct.Mads Lundby Hansen, cheføkonom i tænketanken Cepos, mener der er gode argumenter for at sænke skatten på aktier.Perspektiv & DebatVi kommer ikke udenom at justere samfundsmodellen, men valgkampe er ikke det rigtige tidspunkt til diskussionen. Vi ender med symbolpolitik, som, hvis den gennemføres, reelt gør skade, skriver Børsens cheføkonom, Steen Bocian, i dagens leder. ( Børsen Redaktionen anbefalerLedelser og bestyrelser er alt for tilbagelænede inden for social ansvarlighed. Det mener Christian H. Thommessen, næstformand for en af verdens største kapitalfonde inden for etiske investeringer, schweiziske Responsability. ( Børsen , så har ejendomskomplekset Hudson Yards til 25 mia. dollars i New York, som ellers lovede at blive en luksuslegeplads for New Yorks elite, udviklet sig til at blive en billig og grim discount-affære. Indvending virker højhusene som en billig tøjbutik, og udvendig ligner de to tykke fugle i deres første kluntede parringsforsøg, skriver The Guardian