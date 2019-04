Morgenbriefing: Energiselskab overfakturerede kunder, Mærsk-top beder om tålmodighed

Eksklusivt for kunder

Her er onsdagens vigtigste erhvervsnyheder.



Energiselskabet Verdo har overfaktureret kunder for et trecifret millionbeløb

Energiselskabet Verdo i Randers har overfaktureret firmaets knap 13.000 varmekunder, fremgår det ifølge Finans...