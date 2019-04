Morgenbriefing: DSV-top under pres efter opkøb, fiasko udløser stor forsikringssum til kapitalfond

For at skabe værdi ud af købet af Panalpina skal DSVs topchef, Jens Bjørn Andersen, finde store synergigevinster.

Her er mandagens vigtigste erhvervsnyheder. Kapitalfond får 373 mio. kr. fra forsikring efter opkøbsfadæse Kapitalfonden FSN Capital blev snydt, da den i 2018 købte is-udstyrsproducenten Gram Equipment af den svenske rival Procuritas....

