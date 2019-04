Morgenbriefing: Nykredit-ejer vil modarbejde oprørere, kæmpeunderskud i Santa Fe

S&P 500: +0,7 pct.

Dow Jones: +0,8 pct.

Nasdaq: +0,8 pct.

Det er sagt før, men situationen i England er et absurd eksempel på, hvordan magt, egeninteresser og snæversyn kommer forud for landets og borgernes interesser... Lad os for Guds skyld undgå det i Danmark. Selv i mindre målestok...! https://t.co/335KZPKoWI -- Mads Nipper (@NipperMads) 29. marts 2019

08:00: Nationalregnskab 4. kvt. 2018

10:00 Eurozonen PMI Industri

Her er mandagens vigtigste erhvervsnyheder.Nykredits hovedejer, den kundestyrede forening Forenet Kredit, skyder nu en millionkampagne i gang, der skal øge kundernes interesse for foreningen. Aktuelt er det kun 5 pct., der kender Forenet Kredit, og det øger ifølge formand Nina Smith risikoen for, at et lille antal utilfredse kunder kupper sig til magten. ( Finans Den pressede flytteservicekoncern Santa Fe, der er resterne af det tidligere ØK, fik sidste år et underskud på over en halv mia. kr. Det fremgår af årsregnskabet, som efter flere forsinkelser blev offentliggjort sent søndag aften. Presset stiger dermed på ledelsen, der er under massiv beskydning fra aktionærerne. ( Finans En lovændring betyder, DSB fra 1. maj kan gå ind i på markedet for kommerciel ejendomsudvikling, skriver Berlingske. Det kan give DSB ny indtjening i milliardklassen, lyder vurderingen. Ifølge Dansk Erhverv er der risiko for tyveri af opgaver fra private virksomheder. ( Berlingske Vindbranchen er i gang med en oprydning, der kun vil efterlade plads til to-tre store, globale spillere. Det siger topchefen for Vestas største konkurrent, Siemens Gamesa, i et interview med Børsen. Vestas direktør, Anders Runevad, deler opfattelsen af, at få spillere vil komme til at dominere billedet. ( Børsen Techkæmpen Apple har ifølge flere medier opgivet at få en trådløs oplader sat i produktion. Apple lancerede i 2017 AirPower, en måtte, man blot kunne lægge sin telefon oven på for at få den opladet, men Apple har ikke kunnet få måtten til at møde selskabets standarder. ( CNN Pensionskassen ATP er skuffet over, at biotekselskabet Genmab vil forhøje grænsen for, hvor stor en bonus ledelsen kan få, kun to år efter den seneste aftale om bonus. ATP stemte imod det nye forslag på Genmabs generalforsamling fredag, men det blev alligevel vedtaget. ( Børsen Lars Fruergaard Jørgensen er ikke så diplomatisk som tidligere, og det gør arbejdet lettere. Det siger Novo Nordisk topchef i et interview med Finans 15 måneder efter han satte sig i chefstolen. "Den største forandring er nok i virkeligheden, at jeg både hurtigere og klarere internt udtrykker, hvad jeg ønsker," siger Lars Fruergaard Jørgensen. ( Finans Lyt til Børsens morgenbriefing-podcast her:Nye nøgletal for produktionen i Kina signalerer, at verdens andenstørste økonomi er stabil, og det har mandag skabt optimisme blandt asiatiske investorer.Det ledende Nikkei-aktieindeks i Japan og Shanghai-indekset er mandag formiddag steget omkring 2 pct. og Hang Seng i Hong Kong ligger 1,7 pct. højere.Amerikanske markeder fredag:Mads Nipper, topchef i Grundfos, er ikke imponeret af brexit-slagsmålet i Storbritannien.Perspektiv & DebatI Danmark kommer vi efter alt at dømme til at have en centralbankrente på -0,65 pct. i hvert fald et år mere, og renten kan endda blive sænket yderligere. Så ekstremt lave renter er næppe sundt for dansk økonomi, som ifølge overvismanden balancerer på en knivsæg, skriver Børsens cheføkonom og perspektivredaktør, Steen Bocian, i dagens leder. ( Børsen Redaktionen anbefalerSom helt unge startede Anders Grønborg og Esben Mols Kabell hver for sig med at arrangere ungdomsfester. Siden slog de sig sammen og står i dag bag virksomheden Lasertryk.dk som i en presset grafisk branche har stærk vækst. ( Børsen , så er den amerikanske advokat Michael Avenatti, der er verdensberømt for at repræsentere pornostjernen Stormy Daniels i en sag mod præsident Donald Trump, blevet anholdt og sigtet for at forsøge at afpresse sportsfirmaet Nike. På et møde, som blev optaget af en af Nike's advokater, krævede Avenatti 10 mio. dollars (ca. 66 mio. kr.) for at undlade at holde et pressemøde med belastende oplysninger om Nike, skriver Wall Street Journal. (Wall Street Journal)https://www.wsj.com/articles/attorney-avenatti-charged-with-extortion-over-alleged-threats-to-nike-11553533952?mod=article_inline