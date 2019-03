Morgenbriefing: Hvidvasksag eksploderer i svensk storbank, topchefer efterlyser flere kvindelige kandidater

Presset stiger på Swedbanks danske topchef, Birgitte Bonnesen, efter at en rapport viser, at en hvidvasksag i banken er langt større end først antaget.

Her er onsdagens vigtigste erhvervsnyheder. Swedbanks hvidvasksag eksploderer i størrelse Omfanget af den svenske storbank Swedbanks indblanding i hvidvask gennem Estland er langt større end hidtil antaget. En ny intern undersøgelse...

Eksklusivt for kunder

Tilmeld dig nyhedsbrevet Mens du sov og bliv opdateret, hver dag kl. 6.15. Tilmeld dig her

Børsen Morgenbriefing giver dig et hurtigt overblik over dagens vigtigste erhvervshistorier. På fem minutter gør vi dig klar til arbejdsdagen med en kort nyhedsgennemgang, en opdatering på aktiemarkederne og et kig på dagens vigtigste historie. Find podcasten på din foretrukne podcastafspiller.