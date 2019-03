Morgenbriefing: Danskere dumper dyre banker, angreb på Maersk Drillings salgstale

S&P 500: +0,5 pct.

Dow Jones: +0,5 pct.

Nasdaq: +0,8 pct.

Ikke godt for fremtiden for #dkbiz og #dkgreen, når politikerne skaber så stor usikkerhed om grønne investeringer https://t.co/Tzd8SbU2ZM -- Kristine Grunnet (@GrunnetKristine) 17. marts 2019

Danske Bank generalforsamling. Dagens generalforsamling bliver debut for den nye formand, tidligere DI-direktør Karsten Dybvad, og den midlertidige topchef Jesper Nielsen. Den omfattende hvidvaskskandale ventes at dominere dagsordenen.

generalforsamling. Dagens generalforsamling bliver debut for den nye formand, tidligere DI-direktør Karsten Dybvad, og den midlertidige topchef Jesper Nielsen. Den omfattende hvidvaskskandale ventes at dominere dagsordenen. DLH årsregnskab. Trægrossisten DLH kommer med 2018-regnskab.

årsregnskab. Trægrossisten DLH kommer med 2018-regnskab. Boligstatistik. Finans Danmark offentliggør boligmarkedsstatistik for fjerde kvartal 2018. Den afslører bl. a., hvad der i gennemsnit er betalt for en kvadratmeter og sætter tal på antallet af handler med parcel- og rækkehuse, ejerlejligheder og fritidshuse.

Her er mandagens vigtigste erhvervsnyheder.Ledelsen i Maersk Drilling, der bliver børsnoteret næste måned, har fremhævet sit faldende omkostningsniveau og hurtige boringer. Men Maersk Drilling skiller sig ikke ud fra resten af industrien, lyder det fra branchekendere, skriver Finans. ( Finans Flere danskere flytter investering og pension væk fra de traditionelle banker og over til de billigere udbydere, skriver Finans. Nordnet har indhentet Danske Bank, når det gælder aktiehandler, og Saxo Banks nye investorplatform slår Jyske Bank på aktiehandel. ( Finans En række skatteaktioner afslører, at oplysningerne om mange pakker fra Kina er forkerte, og at de derfor slipper billigere i told. Erhvervsorganisationer mener der er tale om konkurrenceforvridning og vil have ændret toldreglerne. ( Børsen Den fynske bank Totalbanken er skueplads for et magtopgør, skriver Berlingske. Storaktionæren Heine Delbing har forud for årets generalforsamling lagt op til en udrensning i bankens repræsentantskab ved at ændre vedtægterne. ( Berlingske Flere økonomer vurderer, at der venter en ny regering en turbulent økonomisk periode. "Vi kigger ind i fire år med lavere økonomisk vækst og betydelig usikkerhed. Der er risiko for, at vi kommer ind i en lavkonjunktur," siger Helge Pedersen, cheføkonom i Nordea. ( Børsen Amerikanske aktier noterede moderate stigninger fredag.De ledende aktieindeks i Asien ligger mandag til stigninger på mellem 0,7 og 1,3 pct.Kristine Grunnet, branchechef i Dansk Energi, er ikke imponeret af politikere i Vestjylland, der først vedtog en havmøllepark men nu har skiftet holdning.Perspektiv & DebatDer er imidlertid stadig langt fra blå bloks infrastruktur-udspil til en rigtig strategisk infrastrukturplan for Danmark. Mest problematisk er det, at der aggressivt og detaljeret lægges beslag på fremtidens økonomiske råderum, skriver Børsens ansvarshavende chefredaktør og adm. direktør, Bjarne Corydon, i dagens leder. ( Børsen Redaktionen anbefalerDet ikoniske italienske mærke Dolce & Gabbana kæmper stadig for at overvinde det tilbageslag, der brød ud i november over en tonedøv markedsføringsvideo og nedsættende kommentarer fra medstifter Stefano Gabbana om kinesere. Konsekvensen blev en kinesisk boykot, der truer med at tage livet af et af modeindustriens største navne. ( Børsen , så kom den demokratiske toppolitiker Joe Biden, der var vicepræsident under Barack Obama, ved en fortalelse forleden til kraftigt at indikere, at han vil stille op til præsidentvalget i 2020, skriver DR. Ved en partisammenkomst sagde Biden, at hans politiske resultater var de mest progressive blandt "alle dem, som stiller op ved valget". Da mange i salen begyndte at juble, rettede han det til "alle dem, som kunne tænkes at stille op".