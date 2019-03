Morgenbriefing: Investorer kritiserer Carlsberg-topchefs lønpakke

S&P 500: +0,3 pct.

Dow Jones: -0,4 pct.

Nasdaq: +0,4 pct.

Mærkeligt spild af skattepenge at bruge 800 millioner kroner på at opbygge en veldrevet og succesrig taleradio, som er populær i hele landet, for så at ødelægge den for at score nogle billige symbolpolitiske point på at hate på København 🧐 -- Mads Brügger (@MBrgger) 11. marts 2019

Generalforsamling i Pandora . Forud for generalforsamlingen har der været kritik af både præstationer og formand Peder Tuborgh.

Generalforsamling i Carlsberg . Her forventes det, at investorer vil udtrykke kritik af lønpakken til topledelsen.

Adidas årsregnskab. Sportsudstyrskæmpen Adidas, hvor danske Kasper Rørsted er topchef, fremlægger årsregnskab.

Beskæftigelsestal. Danmarks Statistik præsenterer bl. a. arbejdskraftundersøgelsen for 2018 samt diverse beskæftigelsestal.

Her er onsdagens vigtigste erhvervsnyheder.Investorer kritiserer over for Finans, at lønpakken til Carlsbergs topchef, Cees 't Hart, sidste år steg 22 pct. til 53 mio. kr., mens indtjeningen har været flad siden 2014. 'Hvorfor skal vi betale dem (Carlsbergs ledelse, red.) mere for at levere nogenlunde det samme ebitda-resultat igen og igen?,' spørger Niels Andersen, chefporteføljeforvalter i Bankinvest. ( Finans Et flertal i det britiske underhus afviste tirsdag aften igen premierminister Theresa Mays udtrædelsesaftale om brexit. Dermed er der nu skabt alvorlig tvivl om, hvorvidt Storbritannien stadig kan forlade EU 29. marts som planlagt. ( Børsen Ingeniørkoncernen Haldor Topsøe har solgt 30 pct. af selskabet til Singapore-pengetanken Temasek. Ifølge Børsens oplysninger er Haldor Topsøe værdisat til 10 mia. kr. i handlen og Temasek har dermed betalt omkring 3 mia. kr. for sin andel. Pengene skal bruges til opkøb og investeringer, og der kommer mere fokus på Asien frem mod en børsnotering om fem år. ( Børsen Den tidligere Danske Bank-topchef Thomas Borgen har ifølge Finanswatch ansat et af Wall Streets mest respekterede advokatfirmaer, Davis Polk & Wardwell, til at forsvare sig i et søgsmålet fra pensionskassen Plumbers & Steamfitters. Borgen og Danske Bank er sagsøgt for at have givet urigtige oplysninger til aktiemarkedet. ( Finanswatch Aivar Rehe, der var direktør for Danske Banks estiske filial, da mistænkelige milliarder strømmede gennem banken, afviser, at hvidvask-kontrollen var utilstrækkelig. Men han føler sig ansvarlig for skandalen, siger han ifølge Berlingske i et interview med den estiske avis Postimees. ( Berlingske Bill Browder er kendt som en af verdens førende hvidvaskjægere og har hjulpet med information, der har afsløret storbanker i hvidvasksager, bl.a. Danske Bank. Men Browder er selv tidligere blevet idømt ni års fængsel for skattesvindel i Rusland. ( Finans Amerikanske aktier noterede tirsdag blandede, små udsving. Det britiske parlaments afvisning af en ny brexit-aftale trak stemningen ned.Det ledende japanske aktieindeks Nikkei ligger onsdag formiddag til et tab på halvanden pct. mens aktier i Kina og Hong Kong ligger til tab på omkring en halv pct.Mads Brügger, programchef på Radio24Syv, undrer sig over politiske krav om at flytte radioen ud af København.Perspektiv & DebatDer ser ud til at være politisk opbakning til at indføre en karensperiode for ansatte i Finanstilsynet, der skifter til job i private finansielle virksomheder. Men medarbejdere i Finanstilsynet, der skifter til den private sektor, skal ikke begrædes og begrænses - snarere hyldes, skriver Børsens perspektivredaktør og cheføkonom, Steen Bocian, i dagens leder. ( Børsen Redaktionen anbefalerNår baglandet ikke kan holde på en hemmelighed, kan man lige så godt tale åbent om sine strategiske overvejelser, skriver Børsens chefredaktør, Niels Lunde, i en analyse af Coop. ( Børsen , så rejste FBI tirsdag en sag mod en gruppe af velhavende amerikanske forældre, bl.a. topdirektører, ejendomsinvestorer og skuespillere, der ifølge FBI har brugt bestikkelse for at få deres børn optaget på ansete universiteter. De mistænkte, bl.a. "Desperate Houswives"-skuespilleren Felicity Huffman, har typisk betalt 250-400.000 dollars til et firma, der under dække af at være et non-profit-foretagende stod for bestikkelsen. ( Huffington Post