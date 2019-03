Morgenbriefing: Mænd overser skæv kønsbalance, aktiedyk i Asien

"Man skal gøre det uacceptabelt ikke at have nok kvinder i ledelse i organisationerne," siger Sanna Suvanto-Harsaae, der er bestyrelsesformand i en række virksomheder.

Her kommer fredagens nyhedsoverblik, der her på kvindernes internationale kampdag er domineret af nyheder knyttet til ligestillingsdebatten. Mænd overser skæv kønsbalance: "Alle, der ikke sikrer kønsdiversitet i ledergruppen, er uduelige ledere" Danmark...

