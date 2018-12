Mens du sov: Trump tweeter amerikanske aktier i bund, whistleblower i Danmark startede udbytteskandale

S&P 500: -3,2 pct.

Dow Jones: -3,1 pct.

Nasdaq: -3,8 pct.

....I am a Tariff Man. When people or countries come in to raid the great wealth of our Nation, I want them to pay for the privilege of doing so. It will always be the best way to max out our economic power. We are right now taking in $billions in Tariffs. MAKE AMERICA RICH AGAIN -- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4. december 2018

Each of us needs a digital identity we control, which provides us a secure, instant way to verify our identity with whomever we want, whenever we want. We're partnering with Mastercard to make this vision a reality. https://t.co/Id2o1c8eM2 -- Satya Nadella (@satyanadella) 3. december 2018

Her er overblikket over onsdagens vigtigste erhvervsnyheder."President Xi and I want this deal to happen, and it probably will. But if not remember, I am a Tariff Man".Sådan skrev den amerikanske præsident, Donald Trump, på Twitter tirsdag, og det skabte straks voldsom bekymring for, at den amerikansk-kinesiske handelskrig kan eskalere. Det udløste markante aktiefald i USA.Det er ifølge Financial Times blot ottende gang, at S&P er faldet mere end tre pct. i de seneste fem år. Med til at øge den negative stemning er, at forskellen på korte og lange renter er indsnævret markant, noget der også er sket forud for de seneste økonomiske kriser.Aktier i Asien ligger onsdag morgen til mere beskedne fald.-indekset har onsdag midt på handelsdagen tabt 1,5 pct. ogogligger til tab på 0,4 pct.Det var en whistleblower bosiddende i Danmark, der satte navn på flere af folkene, der ifølge myndighederne har lænset den danske statskasse for 12,7 mia. kr. Whistlebloweren henvendte sig til Skat i midten af 2015, viser amerikanske retsdokumenter. ( Børsen Lego Fonden donerer 100 mio. dollars, 655 mio. kr., til flygtningelejre i Bangladesh, Irak, Jordan og Libanon. Pengene skal primært gå til børn, der er flygtet fra krisen i Syrien samt de flere hundredetusinde Rohingya-flygtninge, der bor i flygtningelejre i Bangladesh. ( Børsen Høje brændstofpriser og politisk uro som handelskrig og brexit vil få flere flyselskaber til at knække nakken efter nytår. Det er vurderingen fra Lars Sandahl Sørensen, viceadm. direktør i SAS, der mener de stærkeste vil vente på, at andre går ned, og så overtage de interessante dele. ( Børsen Finanstilsynets formand, David Lando, renser i en ny redegørelse sig selv for alle anklager om medvirken til Nordeas spekulation i schweizisk udbytteskat. Nordeas handler skete gennem en forening i Nykredit, som Lando i 00'erne sad i bestyrelsen for. ( Børsen Storbritanniens premierminister, Theresa May, mistede tirsdag tre vigtige stemmer i det britiske parlament, og det betyder, at parlamentet nu potentielt kan bestemme en ny brexit-løsning, hvis Mays plan som ventet bliver afvist ved en afstemning i næste uge. ( Bloomberg Efter et mangeårigt efterslæb er andelen af kvinder på de teknisk tunge it-uddannelser blevet fordoblet i de seneste to år. Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V) mener det øger sandsynligheden for, at Danmark bliver en teknologisk vindernation. ( Finans Landets største A-kasse, Akademikernes A-kasse, indfører nu en whistleblower-ordning. Det sker efter fyringen af direktøren Michael Valentin, som er politianmeldt for at have taget imod vinrejser. A-kassen indfører også en række andre tiltag, som er blevet anbefalet efter en advokatundersøgelse af sagen. ( Finans Donald Trump sår tvivl om hvor solid våbenhvilen i handelskrigen med Kina erSatya Nadella, topchef i Microsoft, ser muligheder i digital identifikationPerspektiv & DebatDet er ikke meget mere sandsynligt, at vismændenes forudsigelse om en blød landing for dansk økonomi holder stik, end at Die Hard-John McClane først overlever opgøret med 13 terrorister i et højhus og et par år senere klarer en mindre terroristhær i en lufthavn, skriver Børsens cheføkonom og perspektivredaktør, Steen Bocian, i en analyse. ( Børsen Redaktionen anbefalerI et marked, de beskriver som en jungle, har tre partnere skabt succes gennem struktur. Cocktailcompany har dermed næsten seksdoblet sit salg på fire år. ( Børsen