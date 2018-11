Mens du sov: Én Nordea-filial centrum for hvidvaskanklage, aktier hopper på rentemelding

S&P 500: +2,3 pct.

Dow Jones: +2,5 pct.

Nasdaq: +3,0 pct.

Hvidvasksagen er dybt alvorlig, og derfor er det både naturligt, rimeligt og nødvendigt, at Danske Bank nu sigtes af bagmandspolitiet. Jeg stoler på retssystemet, og hvis der kan fældes dom, vil der blive fældet dom, så man ikke slipper afsted med at acceptere hvidvaskning. -- Rasmus Jarlov (@RasmusJarlov) 28. november 2018

Efter ca. 3 1/2 år på Twitter og efter afsendelse af 900 tweets, må jeg erkende, at det er blevet mit vigtigste eksterne informations - og kommunikationsværktøj. Det forventede jeg ikke, da jeg gik på 29.05.15. -- Anders Dam (@DamAnders) 28. november 2018

Fortroligt materiale, som Finans har fået adgang til, viser, at mere end 98 pct. af de implicerede Nordea-konti i en sag om mulig hvidvask knytter sig til Nordeas filial på Vesterbrogade i København. Materialet rummer 332 kontonumre, som ifølge hvidvaskjægeren Bill Browder er blevet brugt til at vaske sorte penge hvide. ( Finans Amerikanske aktier steg markant onsdag efter at formanden for den amerikanske centralbank, Jerome Powell, sendte signaler om, at der kan komme færre renteforhøjelser end ventet.Powell sagde, at renten nu er "lige under" neutralt niveau, og at rentebanen ikke var forudbestemt. Det blev tolket som et signal om færre forhøjelser end de fire, som banken senest har indikeret for 2019, hvilket opfattes som godt nyt for virksomhederne.Aktier i Asien er torsdag også steget, men ikke i samme kadence.-indekset er steget 0,1 pct.,i Hong Kong er steget 0,1 pct. og japanskeer oppe 0,9 pct.Nyt krav fra regeringen og DF betyder, at danskere med mere end et års arbejde i udlandet, kan miste retten til dagpenge. "Hamrende urimeligt," mener A-kasse. ( Børsen Tomas Pietrangeli blev i august chef for dagligvarekoncernen Dagrofa, som på fem år har haft et underskud på 1,9 mia. kr. Pietrangeli lancerer nu en plan, der indeholder effektiviseringer og besparelser for 100 mio. kr. over de næste tre år. (Berlingske)Efter Bagmandspolitiets sigtelse af Danske Bank erklærer både statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) sig tilfredse med, at hvidvaskskandalen bliver undersøgt til bunds. I alt sigtes banken for fire forhold om overtrædelser af hvidvaskloven. ( Berlingske Erhvervsmanden Jesper "Kasi" Nielsen mener en voldgiftssag mod smykkefirmaet Pandora, der starter torsdag, kan udvikle sig til en skandale. Jesper Nielsen mener Pandora skylder ham 1,4 mia. kr. som følge af en bonusaftale, mens Pandora mener saftalen er 0 kr. værd. ( Børsen Den danske koncern Northcapital, der hævder at eje ædelsten for flere milliarder kroner, bliver for øjeblikket undersøgt af en tysk statsanklager og beskyldes samtidig for at stikke af fra en stor selskabshandel. ( Børsen Erhvervsminister(K) er tilfreds med Bagmandspolitiets sigtelse af Danske BankJyske Bank-chefelsker TwitterPerspektiv & DebatDet er velgørende, at Lars Løkke Rasmussen (V) har meldt klart ud. Med Løkke som statsminister og med Venstre i regering, er en "dexit"-afstemning utænkelig. Det ville klæde Løkkes socialdemokratiske rival til posten at komme på banen med fuldtonet opbakning, skriver Børsens ansvarshavende chefredaktør, Bjarne Corydon, i dagens leder. ( Børsen Redaktionen anbefalerJan Kreiberg Larsen troede, han skulle eksekvere en vækstplan, da han blev headhuntet til jobbet som topchef i Renonorden, et af Danmarks største affaldsfirmaer. Men få måneder efter kollapsede moderselskabet i Norge, og det danske datterselskab blev truet på livet. ( Børsen