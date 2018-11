Mens du sov: Udskudte projekter fører til fyringer i Danfoss

S&P 500: +0,3 pct.

Dow Jones: +0,4 pct.

Nasdaq: +0,01 pct.

Very disappointed with General Motors and their CEO, Mary Barra, for closing plants in Ohio, Michigan and Maryland. Nothing being closed in Mexico & China. The U.S. saved General Motors, and this is the THANKS we get! We are now looking at cutting all @GM subsidies, including.... -- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27. november 2018

Her er overblikket over onsdagens vigtigste erhvervsnyheder.Boligbyggeriet i København, der har været rødglødende, står nu foran en afmatning. Ingeniører melder om ordrenedgang og lavere vækst. Usikkerhed om nye skatteregler og kommunale arealkrav er med til at kølne interessen, lyder vurderingen. ( Børsen Global usikkerhed fører nu til, at industrikoncernen Danfoss afskediger 300 medarbejdere, heraf 70 i Danmark. Det skriver Jydske Vestkysten.- De seneste måneder har vi set større usikkerhed på flere af markeder, og det begynder at forplante sig som udskydelse af projekter og en afdæmpning i efterspørgslen, siger Danfoss' pressechef, Mikkel Thrane. ( Jydske Vestkysten Landets største forhandler af dagligvarer på nettet, Nemlig.com, må igen notere underskud. Virksomheden har tabt 80 mio. kr. i 2017/18, viser et nyt årsregnskab. Sidste regnskabsår gav et underskud på 64 mio. Hovedejer Anders Holch Povlsen har siden 2014 skudt næsten 600 mio. kr. i Nemlig.com. ( Børsen I en sag, som politiet har døbt 'Operation Greed', hvor 16 personer og 3 selskaber er tiltalt for at have svindlet for op mod 500 mio. kr., er flere danske banker blevet brugt til at flytte penge rundt. Syv danske banker, bl.a. Sydbank, Danske Bank og Jyske Bank, er nævnt i anklageskriftet. ( Børsen Udenlandske topchefer frygter, at en hård tone i udlændingedebatten gør det sværere at tiltrække dygtige medarbejdere til Danmark. Tiltag som smykkeloven og forbud mod niqab kan få talenter til at fravælge Danmark, lyder vurderingen. (Finans)Kina har pludseligt lukket for eksporten fra fire af slagterikæmpen Danish Crowns danske fabrikker. Ifølge Danish Crown skyldes lukningen "administrative genvordigheder". ( Finans Forhandlingerne om en løsning på handelskrigen mellem USA og Kina giver ingen resultater, og det er sandsynligt, at USA vil indføre en ny omgang toldsatser på kinesiske varer. Det vurderer Larry Kudlow, præsident Donald Trumps økonomiske rådgiver, forud for et møde mellem Trump og den kinesiske præsident Xi Jingping fredag. ( Financial Times Trods optræk til fortsat forværring af handelskrigen mellem USA og Kina – et dominerende tema på aktiemarkederne de seneste måneder – steg amerikanske aktier tirsdag en anelse.- Det ser ud til, at vi har fundet et niveau nu, hvor der skal noget mere til for at køre længere ned, vurderer Lars Skovgaard Andersen, seniorstrateg i Danske Bank.Aktier iligger onsdag formiddag til moderate stigninger.-indekset er steget 0,7 pct.,er steget 0,9 pct. oger steget 0,9 pct.Donald Trumpt truer med at skære i tilskud til General Motors efter at bilkoncernen har lanceret lukningen af fabrikker i Canada og USAPerspektiv & DebatOver tid skal vores forbrug drejes i en mere bæredygtig retning, men det bør håndteres via markedskræfterne i form af eksempelvis afgifter og subsidier, i stedet for at pådutte hinanden dårlig samvittighed, skriver Børsens perspektivredaktør og cheføkonom, Steen Bocian, i kølvandet på Black Friday. ( Børsen Redaktionen anbefalerHan er landets mest kendte chefstrateg og født med talegaverne i orden. Men Henrik Drusebjerg har ambitioner, der rækker langt ud over finansverdenen. Børsen har fulgt ham for at forstå, hvad det egentlig er for evner, der gør ham så populær. ( Børsen