Mens du sov: Bestseller-direktør scorer 100 mio., Ree taber 250 mio. på tech-nedtur

S&P 500: +1,6 pct.

Dow Jones: +1,5 pct.

Nasdaq: +2,1 pct.

Trump truer Kina lige inden forhandlinger (på G20). Sidst han gjorde det, så aflyste kineserne. Virker ikke til han helt forstår dem endnu?!#dkøko https://t.co/zcCczfUBhl -- Frederik Engholm (@FrederikEngholm) 26. november 2018

Her er overblikket over tirsdagens vigtigste erhvervshistorier.Pengetanken ATP har fundet en ny, midlertidig direktør, efter at topchef Christian Hyldahl i weekenden sagde op. ATP har udpeget koncernfinansdirektør Bo Foged som midlertidig frontfigur. Hyldahls opsigelse kommer i kølvandet på Børsens afsløringer af en række spekulative aktiehandler, Nordea under Hyldahls ledelse gennemførte i 00'erne for at trække udbytteskat ud af den schweiziske og franske statskasse. ( Ritzau Det er altafgørende for den nye topchef i Danmarks største pengetank, ATP, at vedkommende ikke har nogen skeletter i skabet. Sådan lyder vurderingen fra Troels Gjerrild, partner i rekrutteringsvirksomheden Odgers Berndtson. Headhuntere peger på ordentlighed, pletfrihed og et veludstyret moralsk kompas som basiskravene til den kommende ATP-topchef. ( Børsen Finn Poulsen, der er direktør og medejer af Bestseller-ejer Anders Holch Povlsens største butiksselskab, Bestseller Retail Europe, får kontant udbytte af, at selskabet har løftet indtjeningen med over 140 mio. kr. Årets udbytte er på 120 mio. kr., og Finn Poulsen får 30 mio. kr. Samlet har Poulsen fået knap 100 mio. kr. i udbyttebetalinger de seneste tre år. ( Børsen De seneste måneders dyk på aktiemarkedet har ramt rigmanden Karsten Ree, hvis investeringer har mistet 250 mio. kr. i værdi i år, oplyser han til Berlingske. Ree er efter eget udsagn tungt investeret i amerikanske tech-aktier, og selskaber som Facebook, Apple, Amazon, Netflix og Google har oplevet store kursfald. (Berlingske)Skatteminister Karsten Lauritzen (V) er utilfreds med, at statens husadvokat, Kammeradvokaten, ikke kan bistå Skattestyrelsen i et opgør med kapitalfonden Altor, fordi Kammeradvokaten rådgiver Altor i en anden sag. Ministeren vil nu mødes med Kammeradvokaten, og giver det ikke resultater, vil han overveje at ændre samarbejdsaftalen. (Berlingske)Den amerikanske præsident, Donald Trump, forventer at gennemføre sin plan om at lægge ekstra told på kinesiske varer for 200 mia. dollars. Trump skal om kort tid mødes med den kinesiske præsident Xi Jinping, og kommer der ikke en aftale ud af det møde, er Trump klar til også at lægge told på resten af importen fra Kina. ( Wall Street Journal De amerikanske aktier indledte den nye uge med solide plusser efter sidste uges kursfald. Der var tale om en bred fremgang løftet af finans, energi, it og detailhandel, mens Apple og Microsoft toppedes om titlen som verdens mest værdifulde børsselskab.Aktier i Kina og Japan ligger tirsdag formiddag til små plusser, mens Hang Seng-indekset i Hong Kong er faldet en halv pct.Nykredits chefstrateg, Frederik Engholm, studser over Trumps forhandlingsstrategiJust-Eat-stifter Jesper Buch kommer ikke til industrial rave i Berlin i morgenPerspektiv & DebatDet er naturligt og også nødvendigt, at Christian Hyldahl forlader sin stilling som leder af ATP. Jobbet i spidsen for landets største pengetank kræver tillid fra omverdenen, og efterhånden som flere og flere politiske partier lagde afstand til ham, blev hans position uholdbar, skriver chefredaktør Niels Lunde i Børsens leder. ( Børsen Redaktionen anbefalerLars Jørgensen modtog ca. 12 mio. kr. på tre år for at være formand i Hesalight. Han afviser at have svigtet sit ansvar i det krakkede firma. ( Børsen