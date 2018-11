Mens du sov: Fald til 90 pct af aktiver i 2018 giver investorer hovedbrud

S&P 500: -0,66 pct.

Dow Jones: -0,73 pct.

Nasdaq: -0,48 pct.

Her er overblikket over mandagens vigtigste erhvervsnyheder.Samme afdeling i Nordea, som i 00'erne foretog kontroversielle udbyttehandler, tilbød også investorer hjælp til at omgå børsreglerne. Det fremgår af en præsentation fra den såkaldte Equity Finance-afdeling i Nordea, som dengang hørte under den nuværende ATP-topchef, Christian Hyldahl. Nordea oplyser, at rådgivningen ikke minder om noget, den ville tilbyde i dag. ( Børsen Søndag godkendte EU's stats- og regeringschefer briternes aftale om udtrædelse af EU. Nu skal aftalen godkendes i det britiske Underhus, og britiske parlamentarikere skal ikke forvente at kunne opnå en bedre aftale, hvis de stemmer nej til det aktuelle brexit-bud, var budskabet fra EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker. ( Børsen Priserne på aktier, obligationer og råvarer falder ganske usædvanligt alle samtidigt, og det varsler et af de værste investorår i mands minde, skriver Wall Street Journal. 90 pct. af 70 forskellige aktiver, som Deutsche Bank følger, er faldet i perioden fra årets start til midten af november, og meget tyder på, at både globale aktier og obligationer vil ende året i minus, noget der ikke er sket i mindst 25 år. ( Wall Street Journal Kammeradvokaten, der normalt rådgiver Skat, bistår nu kapitalfonden Altor i en erstatningssag i kølvandet på OW Bunkers konkurs. Tidligere finansminister Mogens Lykketoft (S) opfatter sideskiftet som et problem, men Kammeradvokatens managing partner, Tomas Ilsøe Andersen, opfatter det som naturligt, at Kammeradvokaten tager den slags opgaver. (Berlingske)Ejeren af modekoncernen Bestseller, Anders Holch Povlsen, har på bare ét år øget resultatet i sit investeringsselskab Heartland med 659 mio. kr., en fremgang på 37 pct. Det viser et nyt regnskab. Heartlands klart største aktivitet er Bestseller-koncernen, som netop har fremlagt årsregnskab med en rekordomsætning på 24 mia. kr. ( Børsen En stribe tidligere forretningspartnere fra ejendomsselskabet NDP har stævnet og politianmeldt investeringschefen i ejendomsselskabet 360 North, Nils Jansson, og andre fremtrædende personer fra 360 North for at have stjålet en kontrakt med kapitalfonden Blackstone. Nils Jansson afviser beskyldningerne som grundløse. (Berlingske)Finansminister Kristian Jensen (V) gør det klart, at staten ikke vil tillade en hvilken som helst køber af elselskabet Radius, som energikoncernen Ørsted har sat til salg. Staten, som er majoritetsejer i Ørsted, vil ikke sælge vital infrastruktur til en køber, den er sikkerhedsmæssigt i tvivl om, siger ministeren. ( Børsen Det sociale netværk LinkedIn brugte i strid med reglerne e-mail adresser på 18 millioner mennesker, som ikke var LinkedIn-brugere, til at målrette annoncer for LinkedIn på Facebook. Det viser en rapport fra de irske datamyndigheder, skriver Techcrunch. LinkedIn erkender, at den ikke har fulgt sine normale kontrolprocesser og har indstillet aktiviteterne. ( Techcrunch Amerikanske aktier faldt fredag i den afkortede Black Friday-handel.Mandag er aktier i Asien åbnet med stigninger. Hang Seng i Hong Kong er mandag formiddag steget 1,7 pct., Nikkei i Japan er steget 0,8 og Shanghai Composite-indekset er steget 0,3 pct.Frank Vang-Jensen, nyudnævnt privatkundechef for Nordea i Norden, er happy smiley-tilfreds med bankens digitale tilbud.Perspektiv & DebatVi skal sikre, at Danmarks store, finansielle sektor er tilstrækkelig robust, så den ikke risiker at afspore den overordnede økonomi. I den forbindelse bør vi i Danmark arbejde målrettet for fuld deltagelse i den europæiske bankunion, skriver Børsens perspektivredaktør og cheføkonom Steen Bocian i dagens leder. ( Børsen Redaktionen anbefalerMond of Copenhagen vil være verdens største leverandør af skræddersyede jakkesæt. De har tre butikker i Danmark, og brødrene bag vil træde ind i udlandet i 2019. ( Børsen