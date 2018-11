Mens du sov: Normal sigter mod børsnotering - Bilboss risikerer 10 år bag tremmer

2018 bør være Store-Udluftningsår i finanssektoren, hvor banditter i habitter ryger. Uforståeligt, at bestyrelsen i vores fælles ATP har tillid til topledelsen: Skatte-svindleren Macquarie. Direktør med snavsede fingre. Skal det virkelig afføde lønmodtagernes respekt? 😕 #dkpol pic.twitter.com/HVu7TPODLP -- Dennis Kristensen (@DennisFOA) 21. november 2018

Normal-kæden, som Bestseller-milliardæren Anders Holch Povlsen er hovedejer af, har rundet 1 mia. kr. i omsætning. Selskabet er i gang med en aggressiv ekspansion i udlandet, og hvis det bliver en succes, kan det bane vejen for en børsnotering, vurderer kilder i corporate finance-miljøet. ( Børsen Tøjkoncernen Bestseller, der torsdag præsenterede et årsregnskab med rekordomsætning på 24 mia. kr. men også faldende vækstrater, har planer om at åbne 250 nye butikker i løbet af det kommende år. Selskabet vil også satse mere på e-handel, oplyser adm. direktør og ejer af Bestseller Anders Holch Povlsen. ( Børsen Verdens måske bedst kendte topchef i bilbranchen, 64-årige Carlos Ghosn, risikerer ifølge japanske medier ti års fængsel, efter at han er blevet anklaget for skattesvindel og misbrug af Nissans penge til bl.a. køb af og renovering af dyre ejendomme. Ghosn blev torsdag fyret fra sine poster i Renault, Nissan og Mitsubishi. En japansk anklager afviste torsdag at kommentere på, hvordan Ghosn forholder sig til anklagerne. ( Børsen Vagn Sørensen, der netop er blevet kåret til årets bestyrelsesformand af konsulenthuset PWC, har en klar opfordring til virksomheder, der havner i tillidskriser, nemlig at være ydmyg. Det kan ikke nytte noget at være uenig eller synes, at det er uretfærdigt. Sket er sket, og så har man én rolle: At forsøge at genskabe tilliden, siger Vagn Sørensen til Finans. ( Finans Jysk sælger mere og tjener flere penge end nogensinde før, men plages af lav vækst på sit suverænt største marked, Tyskland. Væksten i tyskland er på et par procent, markant lavere end i resten af Jysk. Ifølge ejer Lars Larsen skyldes det bl.a. Amazons indtog og at det er svært at vokse kraftigt i så stort et marked som Tyskland, hvor Jysk har næsten 1000 butikker. ( Børsen G-20 landende har lagt toldsatser på varer for 481 mia. dollars, et nyt rekordniveau. Det viser en rapport fra World Trade Organisation ifølge Bloomberg. G-20 landene, der samlet står for 85 pct. af verdens BNP, har siden maj indført 40 nye handelsbegrænsende tiltag mod 39 i de foregående seks måneder. ( Bloomberg Hvis det lykkes Det statskontrollerede energiselskab, Ørsted at sælge elselskabet Radius kan det blive svært at kontrollere, om en ny ejer trækker uforudset store overskud ud af forretningen, vurderer eksperter. Det er svært at kontrollere indtægter og udgifter i de lovregulerede virksomheder, lyder det. (Berlingske)Asiatiske aktier er faldet fredag, efter at det amerikanske aktiemarked holdt Thanksgiving-fri torsdag. Shanghai-indekset er nede 1,5 pct. og aktier i Hong Kong har tabt en halv pct.Dennis Kristensen, tidligere formand for fagforeningen FOA, langer ud efter ATPPerspektiv & DebatDanmark ligger endnu en gang på en nydelig andenplads på IMD's internationale rangliste over arbejdsstyrkens kvalitet. Dette er glædeligt og værd at notere sig i et land, hvor vi holder af at kritisere hinanden, og hvor vi bruger masser af tid på at lede efter et hår i suppen, skriver cheferedaktør Niels Lunde i Børsens leder. ( Børsen Redaktionen anbefalerErhvervsmand og ejendomsinvestor Michael Kaa Andersen betegner årene under og efter finanskrisen som en krigszone, hvor han har set massevis af dårlige menneskelige egenskaber. Men han nægter at bære nag. "Det giver dårlig energi og kan påvirke dit helbred negativt," siger han. ( Børsen