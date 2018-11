Mens du sov: Ny nedtur til amerikanske aktier - "Der er dårlige nyheder på vej"

Dow Jones: - 2,2 pct.

S&P 500: -1,82 pct.

Nasdaq: -1,7 pct.

Skal Hyldahl fortsætte som direktør i ATP? Han gør det godt og ansvarligt. Men har ingen konsekvens haft af at have ledet udbytteskat fifleri for @Nordea_DK I 2006-08. Finansfiflere går ofte fri med bonus. Kan jeg som pensionsopsparer have tillid? Kan du?#dkfinans #dkcsr #dkpol https://t.co/o5Qp5wkY0G -- Lars koch (@LarsKoch) 20. november 2018

Her er onsdagens nyhedsoverblikAmerikanske aktier tog tirsdag et nyt dyk, og de ledende indeks Dow Jones og S&P 500 krydsede ned over grænsen til negativt afkast for året som helhed. Begge indeks har nu siden 1. januar tabt godt 1 pct. Det var især nervøsitet for den globale vækst, der greb investorerne tirsdag."Buy-the-dip'erne (dem, der køber, når aktierne er faldet meget, red.) er ved at blive bekymrede," siger Justin Wiggs, direktør i børsmæglerfirmaet Stifel Nicolaus til Wall Street Journal."Nu er det bare, "lad os sælge det hele"," siger han.Tirsdagens handel i USA:De ledende indeks i Shanghai, Hong Kong og Japan ligger onsdag alle til mindre tab.Storbankerne UBS og Unicredit ser helt forskelligt på udsigterne for aktiemarkederne. UBS tror på, at aktiefesten begynder igen i 2019, mens Unicredit mener, at 2019 bliver "uattraktivt" for aktierne og meget volatilt. Morgan Stanley-aktiestrategen Michael Wilson skrev ifølge CNN tirsdag til sine kunder, at "Markedet taler nu med store bogstaver om, at der er dårlige nyheder på vej". ( Børsen Nordea indrømmer nu, at banken også har deltaget i udskældte udbyttehandler med franske aktier for et milliardbeløb. Nordea har tidligere gennemført problematiske handler i Schweiz, som banken gennem en fond i Nykredit forsøgte at fortsætte efter at de schweiziske myndigheder havde slået bremserne i. Nu viser bankens egen gennemgang, at der også er gennemført udbyttehandler i Frankrig. ( Børsen En gruppe udenlandske investorer forbereder et søgsmål mod Danske Bank for milliardstore tab som følge af hvidvaskskandalen. Siden september sidste år, hvor banken meddelte, at den ville sætte en undersøgelse i gang, er kursen faldet med omkring 45 pct. ( Berlingske Danske Bank mangler 40 mia. kr. på kistebunden for at være en solid bank, som ikke risikerer at komme i problemer. Det fastslår to bankeksperter – professor emeritus Anders Grosen og lektor Johannes Raaballe fra Aarhus Universitet. Ifølge dem kan det få konsekvenser for hele det danske samfund, hvis ikke storbanken får ny økonomisk polstring. (Finans)Kapitalforvaltningsselskabet Formuepleje går en børsnotering i starten af 2020 og en markedsværdi i omegnen af 5 mia. kr. Noteringen vil udløse en formue til stifterne og skal styrke forretningen ved at udbrede kendskabet til selskabet. ( Finans Trods en milliardnedtur i sit mest lukrative forretningsben er Novo Nordisk langt foran andre europæiske medicinalkoncerner, når det kommer til indtjeningsevne. Novo havde i årets tredje kvartal en overskudsgrad på knap 43 procent, mens rivaler som Sanofi og GlaxoSmithKline ligger på 31-32 pct. (Berlingske)Lars Koch, politisk chef i Mellemfolkeligt Samvirke, efterlyser holdninger til ATP-chef Christian Hyldahls rolle i udbytteskat-sagen.Perspektiv & DebatDI-direktør Karsten Dybvads moralske kompas skal være med til at føre Danske Bank ud af det moralske mørke. Men ingen - udover Mærsk-familien, ATP og PFA, der førte an i kuppet mod Ole Andersen - har den fjerneste anelse om, hvordan Dybvad vil varetage sin formandsrolle, skriver Børsens virksomhedsredaktør, Kasper Kronenberg, i en analyse. ( Børsen Redaktionen anbefalerTurið Finnbogadóttir, udviklingsdirektør i Banknordik, har været med til at smide volapykken ud af bankens sprog for at skabe større forståelse blandt kunderne. Processen har skabt et lederkodeks og et kundeløfte, men succes afhænger af, at medarbejderne fører tankegangen ud i livet. ( Børsen