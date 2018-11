Mens du sov: Seiers aktiesalg i Saxo Bank udløste honorarstrid med bestyrelsesdronning

S&P 500: +0,2 pct.

Dow Jones: +0,5 pct.

Nasdaq: -0,2 pct.

Mon også Europa Parlamentet særlige skattesnydsudvalg på et tidspunkt vil lave en rapport om øvrige danske myndigheders evne og vilje til at udnytte de ca. 30.000 underretninger, der alene i år forventes indsendt til SØIK fra danske pengeinstitutter? pic.twitter.com/wnjI8QrNds -- Anders Dam (@DamAnders) 17. november 2018

Saxo Banks daværende bestyrelsesformand, Lone Fønss Schrøder, havde privat en aftale med bl.a. investeringsbanken RFC om at finde en køber, da medstifter Lars Seier Christensen i 2015 skulle sælge sine aktier i banken. Men ifølge RFC arbejdede Fønns Schrøder bag om ryggen på sine aftalepartnere, og aktierne blev solgt til kinesiske Geely. Det har fået RFC til at kræve erstatning. ( Finans Whistlebloweren Howard Wilkinson, der advarede Danske Bank-ledelsen om store, mistænkelige pengeoverførsler i den estiske filial, taler mandag ved en høring i Folketinget, og her vil der ifølge briten komme »opsigtsvækkende og overraskende« oplysninger, skriver Berlingske. Dog ikke følsomme og eksplosive detaljer, da Wilkinson risikerer at blive sagsøgt, hvis han uddyber forhold om kunder og ansatte. ( Berlingske Når de amerikanske myndigheder skal udmåle en en eventuel bøde i hvidvask-sagen i Danske Bank, kigger de på, hvad banken har gjort for at rydde op, skriver Bloomberg. Ifølge en tidligere anklager vil myndighederne ikke forkrøble vigtige finansinstitutioner med milliardsmæk, men der kan stadig blive udstedt store bøder. ( Børsen Efterspørgslen efter bæredygtige og etiske investeringer er enorm fra pensionskasser, offentlige myndigheder og andre institutionelle investorer. Nu begynder de private investorer også at komme med. ( Finans Den Jyske Sparekasse bliver børsnoteret torsdag. Men kursfesten for banken kan blive kortvarig, viser tidligere banknoteringer. De fire banker, der senest er blevet børsnoteret, er alle mindre værd i dag, end de var ved børsnoteringen. ( Børsen Jysk går i 2020 ind i Rusland med egne butikker, oplyser koncernen i sit personaleblad. Jysk, der er i 50 lande og har 2.700 butikker, vil bl.a. rette sig mod den russiske middelklasse, der tæller over 100 mio. mennesker. ( Finans Den amerikanske vicepræsident, Mike Pence, kørte ved et økonomisk topmøde i weekenden en hård linje over for Kina og sagde, at USA ikke vil skifte kurs "før Kina ændrer sin måde at gøre tingene på". Efter skænderier om teksten kom der for første gang i 29 år ikke en fælles erklæring ud af mødet. Det har sænket håbene om en snarlig bedring i handelskrigen mellem USA og Kina. ( Financial Times Amerikanske aktier lavede små hop på stedet fredag.Aktiechef Otto Friedrichsen fra Formuepleje vurderer over for Børsen Play, at der i den kommende uge vil være fokus på politiske signaler fra den amerikansk-kinesiske handelskrig og brexit. Desuden vil der være fokus på, at væksten har været dalende i økonomier uden for USA, hvilket er med til at skabe uro på markederne.De ledende aktieindeks i Shanghai, Hong Kong og Japan er mandag alle åbnet med små plusser.Anders Dam efterlyser større myndighedsinteresse for hvidvask-underretningerPerspektiv & DebatWeekendens landsmøde i Venstre blev en demonstration af et parti i ulmende vildrede. Fraværet af slagkraftige bud på, hvordan Venstre vil bruge magten efter en mulig valgsejr, betød, at det store emne blev, hvor langt Inger Støjberg vil gå i udfordringen af Kristian Jensen som Lars Løkke Rasmussens efterfølger, skriver Helle Ib i Børsens leder. ( Børsen Redaktionen anbefaler44-årige Jesper Ratza Hansen var tre måneder væk fra arbejdet, efter en livstruende sygdom rystede ham i 2014. Oplevelsen gav iværksætteren bag det hurtigst voksende firma i Syddanmark et helt andet syn på sin forretning. ( Børsen