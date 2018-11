Mens du sov: Bankernes cheflobbyist kunne have stoppet hvidvaskskandale

Yep, that's me. I was lucky to be exposed to tech and coding at a young age. Inspired a lifelong love of invention. I hope the new Amazon Future Engineer program does the same for some kids today. https://t.co/xNUdyVMOnb pic.twitter.com/RPZEiIHSap -- Jeff Bezos (@JeffBezos) 1. november 2018

Her er et overblik over mandagens vigtigste erhvervshistorierEn analyse fra den estiske centralbank viser, at der blev sendt fire skriftlige advarsler om hvidvaskproblemer i Danske Banks estiske filial til Finanstilsynet, mens bankernes nuværende toplobbyist, Ulrik Nødgaard, var chef for tilsynet. Men Finanstilsynet greb aldrig for alvor ind i sagen. ( Finans En af verdens mest indflydelsesrige finansielle whistleblowere, den tidligere bankrådgiver i UBS, Bradley Birkenfeld, kalder i et interview med Børsen Danske Banks whistleblower Howard Wilkinson for en helt."Han er en helt. Han opdagede, at noget var helt galt og ude af kontrol i banken, og så reagerede han på det ved at informere ledelsen. Men selv helte kan have brug for beskyttelse," siger Birkenfeld. ( Børsen Det er problematisk, at erhvervsmanden Jens Moberg har fået mere magt i Grundfos' ejerfond i kraft af sin nye rolle som næstformand, mener professor Anders Drejer fra Aalborg Universitet. Moberg er nemlig også bestyrelsesformand i driftsselskabet Grundfos Holding, som fonden skal kontrollere. Jens Moberg afviser, at situationen er problematisk. ( Børsen Et af Danmarks største advokatfirmaer, Bech-Bruun, har skiftet forklaring i sagen om firmaets dobbeltrolle i sagen om formodet svindel med udbytteskat for milliarder. Det var slet ikke Bech-Bruun, men et andet advokatfirma, som rådgav en af sagens hovedaktører om refusion af udbytteskat, lyder det fra Bech-Bruun, der er blevet indbragt for Advokatnævnet af Skatteminister Karsten Lauritzen (V). ( Politiken E-handelskæmpen Alibaba har sat ny salgsrekord på søndagens store kinesiske handelsdag Singles Day, der opfattes som et signal om tilstanden i den kinesiske økonomi. Alibaba omsatte på 24 timer for 30,8 mia. dollars, 5 mia. dollars mere end sidste år. ( Wall Street Journal Nye bydele skyder som klynger af paddehatte op i København, og vi er midt i det største bygge-boom i nyere tid. Det kniber med at komme af med ejerlejlighederne, men både developere, investorer og overborgmesteren er tilfredse med udsigten til prisfald i hovedstaden. (Berlingske Business)Amerikanske aktier faldt fredag som følge af bekymringer over den amerikansk-kinesiske handelskrig og det globale væksttempo. S&P 500 tabte knap en pct. mens Nasdaq faldt 1,7 pct.Aktier i Asien er mandag åbnet med plusser på mellem 0,2 og 0,5 pct.Amazon-stifter Jeff Bezos husker tilbage på hvordan tech så ud da han var ungPerspektiv & DebatDe senere år er fyldt med eksempler på, at ledende politikere risikerer at havne et andet sted end tilsigtet i iveren efter at fremstå som dé, der lytter til vælgernes bekymringer. Danmarks retsforbehold, som Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Enhedslisten ønskede at fastholde, gør det f.eks. sværere for Danmark at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet som hvidvask, som der nu ellers er politisk konsensus om at Danmark skal være med i front på, skriver Helle Ib i dagens leder Redaktionen anbefalerWhistlebloweren Bradley Birkenfeld hjalp som private banker hos UBS i Genève amerikanske rigmænd med at gemme milliarder i schweiziske banker. Men et bestemt dokument på bankens intranet fik ham til at gå til myndighederne. De kvitterede med at sende ham i fængsel i flere år, men måtte siden give ham historiens største økonomiske oprejsning. Børsen har mødt Birkenfeld på Malta til en snak om mod, diamanter i tandpastatuber, og hvordan hans sag transformerede Schweiz' multimilliardstore offshoreindustri. Læs artiklen her