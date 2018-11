Mens du sov: Investorer sender aktier i vejret efter splittelse af USA-kongres

Jamen så er det da helt ok... https://t.co/l1j08e36XF -- Martin Thorborg (@thorborg) 7. november 2018

Her kommer overblikket over torsdagens vigtigste erhvervsnyheder.Amerikanske aktier steg onsdag kraftigt oven på det amerikanske midtvejsvalg, hvor Demokraterne overtog flertallet i Repræsentanternes Hus og Republikanerne fastholdt flertallet i Senatet. Optimismen steg selvom resultatet gør det mere besværligt for præsident Donald Trump at fortsætte sin politiske linje, som har været populær blandt investorer."Markederne klarer sig typisk godt, når der en splittet Kongres. Investorerne føler sig mere trygge ved det. Det giver en fornemmelse af stabilitet og en oplevelse af, at forandringer ikke vil ske for hurtigt," siger Todd Jablonski, investeringschef hos Principal Portfolio Strategies, til The Wall Street Journal.Det brede S&P 500-indeks og Dow Jones steg begge 2,1 pct. mens det teknologitunge Nasdaq steg 2,6 pct.Aktier i Asien er torsdag åbnet med plusser over hele linjen. Shanghai er midt på handelsdagen oppe med 0,5 pct. og Hang Seng i Hong Kong er steget 0,9 pct.Sanjay Shah, der mistænkes for udbyttesvindel for 12,7 mia. kr., blev i flere år rådgivet af det britiske advokatkontor Pinsent Masons, som nu arbejder for Skattestyrelsen. Rådgivningen handlede både om aktieudlån og komplekse skattestrukturer. Kammeradvokaten, som Pinsent Masons arbejder på vegne af i skattesagen, har bedt om en redegørelse. ( Børsen Da den formodede hovedmand i skandalen om svindel udbytteskat, Sanjay Shah, i starten af 2012 spekulerede i udbytteskat, var det med TDC's medejer, Maquarie, som nær samarbejdspartner. Det bekræfter den australske investeringsbank over for Finans. PFA, PKA og ATP, er tidligere i år købte TDC sammen med Macquarie, har bedt om en forklaring. ( Finans Nykredits topchef, Michael Rasmussen, og nationalbankdirektør Lars Rohde er favoritterne til jobbet som ny topchef i Danske Bank. Det vurderer kilder over for Finans. Den nuværende midlertidige topchef, Jesper Nielsen, bliver også nævnt som outsider til at blive permanent topchef, og tidligere SEB-topchef Annika Falkengren er ifølge Berlingske også i spil. ( Finans Den amerikanske præsident, Donald Trump, har tvunget sin justitsminister, Jeff Sessions, til at sige op. Sessions' exit har været ventet fordi Trump gentagne gange har langet ud efter justitsministeren efter at han erklærede sig inhabil i undersøgelsen af Trumps kontakt til Rusland under valgkampagnen i 2016. ( Financial Times I et forsøg på at redde kundernes interne vagthund i pensionsselskaberne går Steen Michael Erichsen, topchef i Velliv (tidl. Nordea Liv & Pension) nu imod sin egen brancheorganisation Forsikring & Pension. Erichsen er modstander af et forslag om at sløjfe personer, der skal overvåge, om direktørerne behandler kunderne fair. (Finans)I erstatningssagen mod ledelsen i den krakkede Eik Bank glemte Kromann Reumert at stævne bankens direktør Brian Toft i tide. Mens fire andre, tidligere medlemmer af Eik Banks ledelse for nylig blev dømt i landsretten til at betale over 28 mio. kroner Finansiel Stabilitet, så gik Brian Toft fri fordi kravet mod ham var forældet. ( Berlingske Business IT-iværksætter Martin Thorborg er ikke imponeret over den australske bank Macquaries forklaring om, at den kun var "en blandt mange" der var indblandet i udbytteskattesagen.Perspektiv & DebatI forbindelse med udskiftningen i toppen af Danske Bank var signalet fra Ane Uggla, formand for A.P. Møller Holding, at der er noget, der er vigtigere end at tjene penge, og det er at føle sig forpligtet overfor det samfund, man er en del af. I en tid, hvor alle kommercielle spilleregler udfordres, og hvor den teknologiske udvikling gør alt uforudsigeligt, er det nødvendigt, at privat foretagsomhed hviler på et robust værdimæssigt fundament, skriver Niels Lunde i dagens leder Redaktionen anbefalerSom barn forelskede Tim Sweeney sig i programmering, og som ung lavede han lektier hele dagen og tog hjem til sine forældre i weekenden for at arbejde på sin spilforretning. Siden har det populære spil Fortnite fået pengene til at vælte ind i hans spilvirksomhed Epic Games, der vurderes at være 32-51 mia. kr. værd. ( Finans På onsdagens Gazellekonference i Aarhus blev Hungry.dk kåret som Midtjyllands hurtigstvoksende virksomhed. Se billeder fra konferencen her