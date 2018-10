Mens du sov: Vigtige e-mails ikke med i Danske Bank-undersøgelse af hvidvask

Well @Verizon made it clear they don't care about customers -- they only mentioned them ONCE on their earnings call today. @ATT is up next... I wonder how many times they will mention their customers. 🤔 What do you think?? -- John Legere (@JohnLegere) 24. oktober 2018

Her er et overblik over onsdagens vigtigste overskrifter, inkl. opvarmning til en milliardbørsnotering i København og budskabet om, at bankerne snart ikke kan tåle flere tæsk.A.P. Møller-Mærsks adm. direktør, Søren Skou, vil have digitalt forankrede startups til at hjælpe med at skabe vækst. Derfor har han søsat divisionen Maersk Growth, der skal jagte lovende nye virksomheder inden for shipping og transport og genoplive iværksætterånden på Esplanaden. ( Børsen E-mails fra en række fratrådte nøglepersoner er blevet slettet og var derfor ikke en del af Danske Banks egen undersøgelse af hvidvaskskandalen. Det er problematisk og sætter en streg under, at undersøgelsen er »ufuldstændig« og ikke er meget værd juridisk, lyder det fra eksperter. (Berlingske Business).Biotekselskabet Symphogen vil om få uger, 12 år efter de første børsplaner blev luftet, afsløre planer om en notering til en milliardværdi på den danske børs, erfarer Børsen. Symphogen beskæftiger sig ligesom Genmab med antistoffer rettet mod kræftsygdomme. Lignende selskaber noteres i USA til værdier på 4-10 mia. kr. ( Børsen Medicoselskabet Ambu fortsatte tirsdag længere tids kurstab og mistede 9 pct. af børsværdien. Ifølge analytikere er Ambu presset af, at konkurrenter skruer op på områder, der fremover bliver vigtige for Ambu, samt at det aktuelt usikre aktieklima får investorer til at trykke på "reset"-knappen for højtflyvende aktier. ( Finans Så snart Finanstilsynet har undersøgt, om Danske Bank kan holdes til ansvar for at have "tilbageholdt" eller givet "direkte vildledende" forklaringer i hvidvasksagen, vil det ifølge erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) være oplagt at se på, om bankers oplysningspligt skal skærpes. ( Børsen Efter succes på det danske, svenske og schweiziske marked er det danske konsulentfirma Implements omsætning nået over 1 mia. kr. Dermed har Implement over fem år fordoblet sin omsætning og medarbejderstaben har rundet 750 mand. ( Finans Onsdag beslutter bestyrelsen i den magtfulde Poul Due Jensens Fond, der ejer Grundfos, hvem der skal erstatte Jens Bager og Ingelise Bogason på formands- og næstformandsposten, efter de i sidste uge smækkede med døren som følge af uenigheder om strategien i fonden. ( Børsen Tirsdag lukkede samtlige C25-aktier i minus og indekset faldt 3 pct. Værst ramt blev Ambu-aktien med et tab på 9 pct. A.P. Møller-Mærsk faldt 5,07 pct., mens DSV-aktien faldt 4,82 pct., efter at selskabet meddelte, at det dropper overtagelsen af en schweizisk konkurrent.Amerikanske aktier lå i minus hele tirsdag men rettede sig sidst på dagen. Ifølge Financial Times har regnskaber fra store firmaer skabt bekymring for, at mangel på arbejdskraft og præsident Trumps toldsatser vil ramme indtjeningen. Det brede S&P 500-indeks endte med et fald på 0,6 pct. mens Dow Jones-indekset mistede 0,5 pct. Teknologitunge Nasdaq var en overgang i minus med 2,8 pct., men sluttede med et fald på 0,4 pct.Onsdag er aktieindeksene i Kina og Hong Kong steget omkring en pct. mens Nikkei i Japan ligger til et lille fald.John Legere, topchef i det amerikanske teleselskab T-Mobile, mener en central komponent mangler i andre selskabers prioriteringerEkstra Bladets chefredaktør, Poul Madsen, reflekterer over den seneste tids skandaler.Perspektiv/DebatAlle nuancer i diskussionen om den finansielle sektors samfundsbedrag blegner overfor de aktuelle sager om hvidvask og skatteunddragelse. Her er tale om en grådighed, der fremstår direkte samfundsfjendsk. Men det er en illusion at forestille sig en verden uden gråzoner mellem det formelt lovlige og det reelt umoralske, skriver Børsens ansvarshavende chefredaktør, Bjarne Corydon, i dagens leder Redaktionen anbefalerI ti år stod han i maskinrummet og skabte et af de største væksteventyr i nyere tid. Nu fortæller Hans Savonije om rejsen med Royal Unibrew og giver en simpel forklaring på børsmiraklet: "Det hele handler om mennesker". ( Børsen