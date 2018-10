Mens du sov: USA's forsvarsminister aflyser besøg i Kina efter episode i det Sydkinesiske Hav

Relateret indhold Aktieordbog

Handelskrigen mellem USA og Kina eskalerer og spreder sig til andre områder end det økonomiske.



USA's forsvarsminister James Matttis har aflyst et planlagt besøg i Kina efter en episode i Sydkinesiske Hav, hvor en amerikansk og kinesisk destroyer var i nærkontakt. Mandag sagde Larry Kydlow økonomisk rådgiver i Det Hvide Hus, at en løsning på handelskrigen ikke er umiddelbar.



De politisk negative signaler har vendt stemningerne på aktiemarkederne i Asien.



Det japanske Nikkei 225 aktieindeks er faldet tilbage fra et plus på 1 pct. til neutral, mens Topix indekset også er faldet tilbage, men stadig er i plus 0,3 pct.



I Hongkong falder Hang Seng indekset 1,4 pct., mens Kospi-indekset i Sydkorea falder 0,7 pct.



Der var ellers kommet lidt optimisme tilbage i markederne efter nyheden om, at USA, Canada og Mexiko er blevet enige om en ny amerikansk handelsaftale, der afløser det gamle Nafta.



Forholdet mellem Kina og USA tog i nat en drejning til det værre, da USA's forsvarsminister James Mattis aflyste et planlagt besøg i Kina. Besøget var planlagt til at skulle finde sted i oktober.



Aflysningen kommer efter at der i nat var en episode i det Sydkinesiske Hav, hvor en amerikansk destroyer havde en "usikker" kontakt med en kinesisk destroyer i nærheden af i de omdiskuterede Spratly Islands i det Sydkinesiske Hav.



En embedsmand fra Det Hvide Hus siger, at aflysningen af Mattis besøg i Kina ikke har direkte relation til episoden i nat, hvor det meldes, at det kinesiske krigsskib var 45 fod (15 meter) fra den amerikanske destroyer USS Decatur, der angiveligt på tidspunktet for hændelsen befandt sig i internationalt farvand.



Ifølge USA's forsvarsministerium måtte det amerikanske krigsskib foretage en undvigemanøvre for at undgå en kollison.



Jubel på Wall Street



Der blev klappet i hænderne - og købt flere aktier - på Wall Street mandag, oven på weekendens nyhed om en ny nordamerikansk handelsaftale. GE og Tesla lagde sig helt i front, efter at de på hver sin måde fik styr på ledelsesfronten.



USA, Canada og Mexico har indgået en ny handelsaftale, der afløser det gamle Nafta. Det står endnu ikke klart, hvor meget aftalen ændrer, men den vil blandt andet øge USA's landbrugseksport til Canada og sende flere biler i modsat retning.



Aftalen er med til at berolige investorerne, selv om præsident Donald Trump og hans administration fortsat ikke har løst tvisterne med Kina, EU og Japan på handelsfronten.



- Det er ikke alt sammen gode nyheder (i handelsaftalen, red.), men det er utvivlsomt godt at fjerne usikkerheden, og det er utvivlsomt godt at opdatere, hvad der var en gammel aftale, siger analysechef Christopher Smart fra Barings ifølge Reuters.



S&P 500- og Dow Jones-indeksene steg henholdsvis 0,4 og 0,8 pct. til tæt på deres respektive rekordniveauer, mens Nasdaq-indekset blev holdt tilbage af fald i Intel og Ebay og sluttede med en tilbagegang på 0,1 pct.



Tesla i medvind



Elbilproducenten Tesla fik medvind, efter at der i weekenden blev indgået et forlig mellem grundlægger og direktør Elon Musk og det amerikanske finanstilsyn, Securities and Exchange Commission (SEC).



Finanstilsynet anklagede torsdag Musk for svig ved at vildlede investorerne. Det henviste til, at han i starten af august tweetede, at han overvejede at afnotere selskabet og havde sikret finansieringen til det.



Det må man ikke, kan du nok forstå, sagde finanstilsynet til Elon Musk og lagde op til at forbyde ham at lede et børsnoteret selskab.



Med forliget kan Elon Musk fortsætte som Tesla-direktør. Han skal dog stoppe som bestyrelsesformand og betale 20 mio. dollar i bod.



Tesla-aktionærerne aner igen guld og grønne skove og sendte selskabet op med 17,4 pct. mandag til 310,70 dollar. Elbilfirmaet mere end genvandt det tabte fra fredag, hvor SEC's angreb sendte aktien en tur på Rabalderstræde.



GE i hopla



Industrikoncern General Electric (GE) var også i hopla mandag, efter at bestyrelsen fyrede topchefen og udpegede en ny.



Den hidtidige direktør og formand, John Flannery, har kun siddet på posten i lidt over et år, men i samme periode har aktiekursen været i frit fald, så han måtte mandag tage sit gode tøj og gå.



Ny topchef bliver H. Lawrence Culp, som tidligere har haft masser af succes med at vende skæbnen for teknologiselskabet Danaher.



GE måtte også erkende, at selskabet kommer til at misse sine mål for indtjeningen per aktie i 2018 på grund af sløje tider i energiforretningen, GE Power. Det betyder samtidig en nedskrivning på op mod 23 mia. dollar.



Investorerne tog dog den udmelding i stiv arm og bedømte, at den nye chef kommer som kaldet. De sendte GE-aktien 7 pct. højere som følge af ledelsesskiftet.