Mens du sov: USA's vicejustitsminister skal stå ret hos Trump

Der er små udsving, men de asiatiske markeder peger overordnet ned tirsdag morgen. Børserne i Hong Kong og Sydkorea er lukket tirsdag, mens Shanghai Composite og Shenzhen Composite dykker med 0,5 pct. og 0,6 pct.Til gengæld stiger det japanske Nikkei 225-indeks med 0,1 pct. Her er det især chipfabrikanterne, der bidrager til den gode stemning, mens bekymringer om et handelsmøde mellem Japan og USA trækker i den anden retning, skriver Reuters Præsident Donald Trump vil torsdag mødes med USA's vicejustitsminister, Rod Rosenstein, oplyser Det Hvide Hus efter en mandag aften, hvor det svirrede med rygter i amerikanske medier om at Rosenstein var fyret.Det er ind til videre ikke sket, men det er kendt at forholdet mellem Trump og Rosenstein er iskoldt. Rosenstein har været kritisk over for Trump, og han er en nøglefigur i Robert Muellers undersøgelse af forholdet mellem Rusland og Trumpkampagnen.Men da Donald Trump i øjeblikket er i New York til FN's Generalforsamling kan de to altså først mødes torsdag. Tidligere har Rod Rosenstein sagt, at han ikke vil træde tilbage og at Trump vil blive nødt til at fyre ham, hvis præsidenten ønsker at slippe af med ham.Til generalforsamlingen i FN er fokus på sanktionerne mod Iran. Tirsdag går både den iranske præsident, Hassan Rouhani, og Trump på talerstolen for at tale til medlemslandene.Og mens Iranernes eksport af olie løber ud i sandet, når de amerikanske sanktioner rammer landet den 4. november, nåede prisen for en tønde råolie mandag 81 dollar for første gang i fire år, skriver CNBC Ifølge Rouhani er der ikke noget møde planlagt mellem ham selv og Trump.Ifølge Bloomberg er der problemer i toppen af de sociale medier, Facebook og Instagram. Ifølge finansmediet er de to grundlæggere af Instagram, Kevin Systrom Mike Krieger, skredet fra Facebook, der købte Instagram, fordi de er utilfredse med, at Mark Zuckerberg blander sig for meget i, hvordan Instagram skal udvikle sig.Kaffekæden Starbucks har planer om en opstramning af organisationen, der vil betyde afskedigelser, som vil begynde i toppen. Det skriver Bloomberg, som har set et memo, som Starbucks-chef Kevin Johnson har sendt til ansatte."Vi må sætte vores innovationstempo op," skriver Kevin Johnson blandt andet, og "for at opnå det, vil vi lave nogle markante ændringer i måden vi leder på i alle afdelinger af virksomheden."Efter flere kursrekorder i sidste uge måtte de amerikanske aktier tage et fald mandag.S & P500-indekset faldt 0,4 pct. mens Dow Jones-indekset faldt 0,7 pct. og Nasdaq præsterede en lille stigning.Olieprisen steg og trak flere energiselskaber op, mens der var kurssmæk til modevirksomheden Michael Kors efter forlydender om at man er på vej til at købe det italienske mærke Versace.Også Comcast fald tungt efter at have vundet en buddyst om at købe den britiske satellit-tv-station Sky.