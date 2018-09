Mens du sov: For 37 mia kr vindmøller, tak. Ørsted sælger halv havmøllepark

Ørsted sælger halv havvindmøllepark



Den danske energikoncern Ørsted sælger halvdelen af havvindmølleparken Hornsea 1 for godt 37 mia. kr., oplyser selskabet i en fondsbørsmeddelelse, som indløb efter kl.22 tirsdag. .



Havvindmølleparken ud for den britiske østkyst bliver verdens største, når den står færdig i 2020, og køberen er Global Infrastructure Partners, GIP, som Ørsted før har arbejdet sammen med.



"Det er tredje gang, vi indgår partnerskab med GIP, og vi er glade for at have en af verdens største infrastrukturfonde som partner i et projekt, der bliver verdens største havvindmøllepark. Det delvise frasalg af Hornsea 1 er en banebrydende transaktion, som vil skabe betydelig værdi for vores aktionærer og mindske vores eksponering fra et enkeltstående aktiv, " siger Ole Kjems Sørensen, Executive Vice President for M&A, Partnerships og Asset Management hos Ørsted.





Asien i grønt onsdag



De asiatiske aktiemarkeder er langt overvejende i plusser onsdag og fortsætter dermed stigninger fra tirsdag.



Især Japan er fremme med indeksstigninger i omegnen af 1,5 pct., mens Kina og Hong Kong ligger lavere.



Ifølge Bloomberg tolker investorerne den seneste udveksling af straftold mellem USA og Kina som at der trods spændingerne mellem verden største økonomier stadig er tid til at finde en løsning.



Den kinesiske valuta yuan blev styrket efter den kinesiske leder Li Keqiang slog fast, at han ikke vil lade valutaen devaluere for at understøtte kinesiske eksport.





Aftale mellem de to Koreaer



På et topmøde mellem Nordkorea og Sydkorea har parterne for første gang enedes om specifikke skridt mod en atomnedrustning. Nordkorea vil lukke testfaciliteter for missiler, mens inspektører får lov at kigge på.



Der er dog ingen erklæringer om hvad der skal ske med Nordkoreas mobile missilaffyringsramper, berigelse af uran og undervandsbåde.





Pludselig chefafgang i enorm Qatar-fond



Topchefen i den hovedrige Qatar Investment Authority forlader pludseligt sin stilling, skriver Bloomberg.



Fonden råder over 320 mia. dollar, over 2000 mia.kr., og i fire år har Sheikh Abdullah Bin Mohammed Al Thani fra Qatars kongelige familie stået i spidsen for den. Det er ikke umiddelbart klart, hvorfor han forlader fonden, og der ikke kommen nogen officiel melding om hans efterfølger.





Tesla falder på efterforskning af Elon Musk



Tesla-aktien droppede med godt 3 pct. i løbet af tirsdagen, efter det kom frem, at justitsministeriet efterforsker topchef Elon Musk og selskabet for bedrageri.



Ellers havde de amerikanske investorer fokus på toldsatserne, som Donald Trump lagde på kinesiske varer, og der var en vis lettelse over at straftolden var kun 10 pct. i første omgang, da mange havde ventet 25 pct.



Det brede S&P 500-indeks steg tirsdag med hele 0,5 pct. Samtidig vandt Dow Jones-indekset, som blot har 30 aktier i sig, 0,7 pct., mens Nasdaq-indekset steg 0,8 pct.



Kina svarede igen tirsdag og annoncerede told på amerikanske varer for 60 mia. dollar.