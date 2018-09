Mens du sov: Bank ryger i statens skraldespand og Borgen belastes

Relateret indhold Aktieordbog

Det statslige skraldespandsselskab Finansiel Stabilitet fik i går aftes et nyt medlem, efter at Københavns Andelskasse måtte overlade dem nøglerne. Det er sket efter andelskasen i lang tid har kæmpet med mistanker om hvidvask. Det er tre år siden, Finansiel Stabilitet sidst har overtaget en nødlidende bank.



Financial Times: Thomas Borgen var advaret



I oktober 2013 skulle adm. direktør i Danske Bank, Thomas Borgen være blevet advaret om, at forretningsomfanget i bankens estiske del - der for det meste stammede fra tidligere sovjetiske stater - var langt større end blandt konkurrenterne. Derfor havde forretningen "behov for at blive gennemgået og potentielt reduceret ",



Det skriver den britiske erhvervsavis Financial Times med henvisning til et referat fra mødet.



Trods advarslerne valgte Thomas Borgen ikke at nedskalere den estiske virksomhed, der i dag er kernen i den massive sag om hvidvaskning, som hænger over Danske Bank. I alt gik der transaktioner for 150 mia. dollar - svarende til 960 mia. kr. gennem den estiske filial fra 2007 til 2015.



I følge finans.dk var Danske Banks bestyrelse samlet i går for at diskutere fremtiden for Borgen og Danske Bank.



Godt gang i de amerikanske aktier



De amerikanske aktieindeks havde en flyvende torsdag.



Alle tre ledende indeks endte dagen i grønt. Største procentuelle stigning står teknologi-indekset Nasdaq for. Her blev det til en stigning på 0,75 pct. til indeks 8013,7.



Det industritunge Dow Jones kunne mønstre en stigning på 0,57 pct. til indeks 26.146,9 - en stigning på hele 131 kurspoint, mens det brede S&P 500 steg 0,53 pct. til indeks 2904,2.



Ifølge nyhedstjenesten cnbc.com var det især nye data, der viste en lavere end ventet inflationsudvikling - og dermed længere tid med lave renter - der var godt nyt for aktierne.



Asiatiske markeder peger fortsat i vejret



Den positive handel er fortsat til Asien, hvor aktiemarkederne i Asien fortsætter med at stige fredag morgen. Det brede MSCI Asia Pacific-indeks stiger med med 0,4 pct. Nikkei 225 i Japan stiger en pct., mens Shanghai Composit dog falder med 0,1 pct.



Ifølge nyhedsbureauet Reuters skyldes det generelt gode investorhumør i Asien, at investorerne spændingerne mellem USA og Kina i den nuværende handelskonflikt letter en smule.



"Nyheden om at amerikanske embedsmænd har inviteret Kina til en ny dialog om handel indikerer, at tolden på 200 mia. dollars på kinesisk kan være forsinket. Vi tror dog ikke særligt meget på, at det kan afdramatisere handelsspændingerne," skriver analysehuset Capital Economics ifølge Reuters.