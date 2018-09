Mens du sov: Trump planlægger nyt møde med Kim Jong-un - aktierne reagerer positivt

USA's præsident, Donald Trump, har modtaget et brev fra den nordkoreanske leder, Kim Jong-un, hvor han foreslår endnu et møde mellem de to, oplyser Det Hvide Hus."Det primære formål med brevet var at anmode om og planlægge et andet møde med præsidenten, som vi er åbne for og allerede er i gang med at koordinere," sagde pressesekretær Sarah Sanders mandag ifølge Financial Times Det til trods for, at Nordkorea ikke har vist tegn på at følge op på atomnedrustningen, som de to ledere diskuterede i juni.Sanders beskriver brevets indhold som "varmt" og "positivt" og siger, at en militærparade i Nordkorea søndag var et fremskridt. For under paraden i Pyongyang blev der ikke fremvist langtrækkende atomraketter.Markederne i Asien er i positivt terræn tirsdag formiddag, efter at S&P 500 og Nasdaq brød en 4-dages nedtur natten over i USA.Det brede S&P 500-indeks lukkede i plus med 0,2 pct., mens det smallere Dow Jones-indeks med blot 30 aktier i sig dog faldt det samme. Teknologitunge Nasdaq vandt derimod 0,3 pct.Investorerne var nervøse efter udsalg af valutaer og aktier i de nye markeder, og da bekymringen for eskalering i handelskrigen fyldte meget bevidstheden.Sidstnævnte spidsede til, da USA's præsident, Donald Trump, fredag om bord på Air Force One fortalte journalister, at ny told på kinesiske varer for 200 mia. dollar meget snart kan blive en realitet, og at han hurtigt kan følge det op med yderligere 267 mia. dollar.Donald Trump har mange dårlige sager, men netop på økonomien og i spørgsmålet om handel får han gode karakterer hos amerikanerne. Derfor vurderer mange, at det er til præsidentens fordel, hvis han kan holde konflikten kogende frem til de kommende midtvejsvalg i november.Det Hvide Hus' meddelelse om et nyt møde mellem den amerikanske præsident Donald Trump og den nordkoreanske leder Kim Jong-un smittede positivt af.En fejl ved et valgsted i Sverige har gjort, at den rødgrønne blok har to mandater mere end den borgerlige Alliansen og ikke kun ét mandat. Det skriver det svenske nyhedsbureau TT.Et valgdistrikt havde byttet rundt på stemmesedler til riksdagsvalget og et lokalvalg.Ét mandat er gået til Sverigedemokraterna og ét blevet trukket fra Centerpartiet. Dermed betyder det, at Alliansen, hvor Centerpartiet indgår, mister et mandat i den samlede optælling.Den rødgrønne blok med Stefan Löfven i spidsen fører nu 144-142 over Alliansen med Ulf Kristersson som statsministerkandidat.Udland: Det var en god dag for klodens klima og en mindre god dag for den europæiske bilindustri, da Europa-Parlamentets miljøudvalg mandag aften var samlet til en afstemning om reduktion af CO2 fra biler. Et kompromis på 45 procents reduktion i 2030 i forhold til 2020 blev stemt igennem.Den fratrådte topchef for den amerikanske mediegigant CBS Corp, Leslie Moonves, kan blive styrtende rig, hvis beskyldninger mod ham om seksuelle overgreb og chikane viser sig at være grundløse.CBS oplyser mandag, at det vil betale Moonves 120 millioner dollar, hvis en intern efterforskning ikke underbygger de beskyldninger, som udløste hans fratrædelse. Det skriver nyhedsbureauerne Reuters og AP.CBS har afsat beløbet, der svarer til 772 millioner kroner, hvis Moonves ender med at blive renset.Guvernøren i den amerikanske delstat South Carolina har mandag beordret tvungen evakuering af en million indbyggere, inden orkanen Florence rammer USA's østkyst senere på ugen.Amerikanske meteorologer siger mandag, at orkanen Florence har udviklet sig til en storm i kategori fire, det næsthøjeste på skalaen.Den har kurs mod det sydøstlige USA og vil kunne forårsage store ødelæggelser, hedder det."Dette er en meget farlig orkan. Vi ønsker ikke at risikere et eneste liv i South Carolina i denne orkan," siger guvernør Henry McMaster i South Carolina på et pressemød ifølge AFP.Derfor har han givet ordre til evakueringer langs en 320 kilometer lang kyststrækning med start midt på dagen tirsdag. Orkanen ventes at ramme USA's kyst torsdag. ritzau/Reuters