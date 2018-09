Mens du sov: Kinesisk nøgletal på laveste niveau siden juni 2017 – handelskrig mellem USA og Kina bekymrer

Mens handelskrigen mellem Kina og USA fortsætter, bliver der holdt skarpt øje med økonomiske nøgletal fra Kina. Det seneste såkaldte PMI-tal for fremstillingsindustrien i Kina baseret på Caixin-indekset var på det laveste niveau siden 2017. Det skriver CNBC Den private PMI-måling fra Caixin måler aktiviteten i industrien baseret på svar fra sektorens indkøbschefer. Det faldt til 50,6 for august fra 50,8 i juli.

Den samlede tillid var lav i august "med en række paneldeltagere, der var bekymrede for den igangværende handelskrig mellem Kina og USA og forholdsvist afdæmpede markedsforhold," udtaler PMI og Caixin i en fælles udtalelse, ifølge CNBC.

Produktionen fortsatte dog med at vokse, men antallet af nye ordrer steg i det laveste tempo siden maj 2017.Ifølge CNBC indikerer PMI-tal over 50 ekspansion, mens tal under 50 indikerer sammentrækning. Fredag viste det officielle PMI-tal en stigning til 51,3 fra 51,2."Generelt er fremstillingsindustrien fortsat svagere i en periode med blød efterspørgsel selvom udbudssiden stadig er stabil. Jeg tror ikke, at stabilt udbud kan blive opretholdt i en situation med svag efterspørgsel. Derudover vil den forværrede situation på arbejdsmarkedet formentlig påvirke væksten i forbruget. Kinas økonomi står nu over for et forholdsvist åbenlyst nedadgående pres," siger Zhengsheng Zhong, direktør for makroøkonomisk analyse hos et datterselskabunder Caixin, til CNBC.De asiatiske aktiemarkeder falder mandag efter bekymring om, at handelskrigen mellem USA og Kina vil eskalere. Det skriver CNBC Shenzen-indekset falder 1,5 pct., mens Shanghai Composite falder med 0,94 pct. Hang Seng-indekset er nede med 1,08 pct., mens det koreanske Kospi-indeks falder med 0,62 pct. og Japans Nikkei-indeks falder med 0,5 pct.Meldinger har svirret om, at den amerikanske præsident Donald Trump vil indføre nye importafgifter på kinesiske varer for 200 mia. dollar. Det forventes, at præsidenten vil offentliggøre det senere på ugen i forbindelse med afslutningen på en offentlig høring.Mandag falder olieprisen efter stigende forsyning fra Opec og USA. Det skriver Reuters Ifølge mediet opvejer det bekymringen for, at faldende produktion fra Iran vil få markedet til at stramme til, når sanktionerne fra USA træder i kraft fra november.Brent-olie futures ligger på 77,43 dollar pr. tønde, hvilket er 21 cent lavere svarende til 0,3 pct. fra den seneste lukkepris.WTI-råolie futures ligger på 69,62 dollar pr. tønde, hvilket også er 0,3 pct. lavere end prisen ved seneste markedsluk.Fra juli til august er Opecs produktion steget med 220.000 tønder olie om dagen og ligger nu på 32,79 mio. tønder om dagen, som er det højeste niveau i 2018, skriver Reuters.Nye bekymringer for økonomien på grund af yderligere optrapning af handelskrigen sendte en negativ stemning ind i det amerikanske aktiemarked i fredags, men kort før lukketid kravlede det brede S&P-indeks d alligevel i plus. For hele ugen, som nåede at byde på lukkerekorder mandag, tirsdag og onsdag, blev det også til et plus på 0,9 pct.Dow Jones-indekset faldt dog med 0,1 pct. fredag. Indekset, der har en tungere vægt af finans og energi, var hårdere ramt end det brede marked, hvor it-sektoren løftede lidt. For hele ugen steg Dow Jones desuden med 0,7 pct.Endelig endte teknologitunge Nasdaq med et plus på 0,3 pct. Indekset sluttede også ugen i plus med 2,1 pct.De amerikanske markeder holder i øvrigt lukket i dag, mandag, hvor det er Lpbor day i USA. Ritzau