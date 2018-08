Mens du sov: Trump truer med at trække USA ud af WTO

Trump truer med at trække USA ud af WTO



USA rasler med sablen over for Verdenshandelsorganisationen(WTO) og truer med at melde sig ud af den globale organisation, hvis den ikke behandler USA bedre, skriver Bloomberg.



"Hvis de ikke tager sig sammen, så trækker jeg os ud af WTO," sagde den amerikanske præsident, Donald Trump, torsdag til Bloomberg ved et møde i Det Hvide Hus.



Truslen er affødt af handelskrigen med Kina, hvor man fra amerikansk side er utilfredse med, at Kina blev indlemmet i WTO i 2001. Repræsentant for det amerikanske handelskammer, Robert Lightthizer har ifølge Bloomberg længe slået på tromme for, at USA skal være mere aggressive over for WTO, fordi han mener, at organisationen ikke er i stand til at arbejde sammen med en økonomi, der ikke bekender sig til det markedsøkonomiske system.





Rekordridtet forbi efter Trump-melding



De amerikanske aktier faldt torsdag tilbage fra rekordtinderne, som både S&P 500 og Nasdaq havde nået hver af de foregående fire dage.



Øget geo- og handelspolitisk usikkerhed betød, at investorerne trak sig fra aktiemarkedet, og bevægelsen fik yderligere momentum, da Bloomberg News skrev, at USA's præsident, Donald Trump, ønsker nye tariffer mod Kina på varer for 200 mia. dollar vedtaget allerede næste uge.



Det brede S&P 500-indeks endte torsdagen med et minus på 0,4 pct., mens Dow Jones-indekset, som blot har 30 aktier i sig, faldt 0,5 pct. Teknologitunge Nasdaq lå det meste af dagen og svingede omkring nullet, men blev skubbet ned af meldingen om Trump og faldt 0,3 pct.



Dermed sluttede fire dage med plusser og med rekord hver dag til Nasdaq og S&P 500.





Trump-melding smitter af på markederne i Asien



Aktiemarkederne i Asien er fredag klædt i rødt. Således falder alle de ledende aktiemarkeder ved middagstid. Værst ser det ud i Hong Kong, hvor Hang Seng-indekset er faldet med 1 pct. Også det kinesiske CSI 300 og det japanske Nikkei 225-indeks falder fredag med omkring 0,20 pct.



Investorernes pessimisme kommer i kølvandet på meldingerne om, at Donald Trump allerede i næste uge vil indføre nye tariffer på kinesiske varer for 200 mia. dollar.