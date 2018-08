Mens du sov: Indtjeningen hos amerikanske selskaber buldrer frem

Optimismen spirer omkring Canada's deltagelse i frihandelsaftale



Donald Trump er optismistisk ift., at Canada vil blive en del af den frihandelsaftale, som USA og Mexico blev enige om tidligere på ugen.



"Jeg tror, at Canada meget gerne vil være med i aftalen," udtalte den amerikanske præsident onsdag, ifølge erhvervsmediet CNBC. Dertil tilføjede han:



"Det vil formentlig ikke være godt overhovedet, hvis de ikke gør."



Den nye frihandelsaftale skal afløse den gamle aftale, NAFTA, som de tre lande har haft indbyrdes siden 1992.



Udsigt til frihandelsaftale skubber asiatiske aktier i grønt



Torsdag startede med brede stigninger til aktiemarkederne i Asien. Det sker i kølvandet på, at Canada tilnærmer sig en frihandelsaftale. Op af torsdagen har optimismen blandt investorerne dog fortaget sig, og enkelte markeder er gået i rødt.



S&P 500-indeks lukker i rekord for fjerde dag i træk



De amerikanske aktier sluttede onsdagen med solide plusser og satte streg under fremgangen med nye rekorder.



Aktiestigningerne kom på bagkant af en opløftet stemning efter nyheden om, at USA og Mexico tirsdag blev enige om en ny handelsaftale, som Canada måske vil tilslutte sig. Samtidig trak især de vigtige teknologiaktier for og var med til at sikre fremgangen.



Det brede S&P 500-indeks steg 0,6 pct. Det var fjerde dag i træk med plus og med lukkerekord for indekset. Det samme gjorde sig gældende for teknologitunge Nasdaq, som vandt 1,0 pct., mens Dow Jones-indekset med et plus på 0,2 pct. fortsat er knap 2 pct. fra sin top sat i slutningen af januar.

Der er damp på indtjeningskedlerne hos de amerikanske virksomheder. Således oplevede de i seneste kvartal en vækst i indtjeningen før skat på 7,7 pct. sammenlignet med samme kvartal sidste år. Det viser selskabernes resultater for andet kvartal.Det er det bedste væksttempo i bundlinjen siden 2014, skriver Bloomberg.Det er dermed syvende kvartal i træk, at de amerikanske selskaber oplever vækst i indtjeningen.Finansministrene fra EU's 28 medlemslande skal mødes for at diskutere udfordringerne, der følger med digitale aktivers øgede popularitet, herunder kryptovalutaer, viser et notat, der er forberedt forud for et møde i september i Wien. Til mødet skal det også diskuteres, hvorvidt reguleringen, der relaterer sig til digitale aktiver, skal strammes, skriver Bloomberg.