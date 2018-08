Mens du sov: Trump fortsætter offensiv mod tech-giganter

Trump i offensiven mod sociale medier



Donald Trump fortsætter sin offensive tone mod sociale medier som Facebook, Twitter og Google ved at sige, at de "betræder meget, meget farligt grund, og de er nødt til at passe på".



Retorikken kommer i kølvandet på beskyldninger fra den amerikanske præsident mod Google, som Donald Trump anklager for at have ændret deres søgeresultater, så søgemaskinen prioriterer negative historier om ham.



"Google-søgninger efter Trump-nyheder viser kun dækningen fra de falske, nye medier," udtalte Trump i den forbindelse.



Aktierekorder bremset efter tilbagelænet tirsdag



De amerikanske aktiehandlere valgte tirsdag at konsolidere positionerne efter mandagens indeksstigninger, som bragte både det brede S&P 500-indeks og teknologiindekset Nasdaq i rekord i begejstring over et positivt resultat af de amerikansk-mexicanske handelsforhandlinger.



Ved lukningen tegnede der sig en mere tilbagelænet om end fortsat positiv indeksudvikling.



S&P 500-indekset blev løftet marginale 0,03 pct. til 2897,55, mens Nasdaq-indekset steg 0,2 pct. til 8030,04, og de tunge aktier i Dow Jones steg 0,1 pct. til 26.064,36.



Juvelerkæden Tiffany & Co. fik et bedre salg i andet kvartal end ventet blandt analytikerne. Samtidig opjusterede Tiffany forventningerne til hele regnskabsåret til en indtjening per aktie på mellem 4,65 dollar og 4,80 dollar mod tidligere 4,50-4,70 dollar per aktie.Tiffany-aktien sluttede tirsdagens handel med et plus på 1,0 pct.



Asiatiske aktier fortsætter fremgang



De brede stigninger på de asiatiske markeder fortsætter onsdag, hvor toneangivende indeks som det japanske Nikkei 225 og Hong Kongs Hang Seng Index begge er i positivt territorium. Det eneste hår i suppen er det kinesiske CSI 300 Index, som er i rødt.