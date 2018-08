Mens du sov: Donald Trump er tæt på ny handelsaftale med Mexico

Relateret indhold Aktieordbog

Udsigt til handelsaftale sendte markedet mod nye højder



Det amerikanske aktiemarked var i storform mandag, hvor investorerne reagerede positivt på nyheden om, at USA og Mexico er enige om rammerne for en ny handelsaftale.



S&P 500-indekset steg 0,8 pct. til 2896,68, mens Nasdaq-indekset endte 0,9 pct. højere i 8017,89, hvilket for begge indeks er det højeste lukkeniveau til dato.



Dow Jones-indekset havde også en god mandag med en fremgang på 1 pct. til 26.049,40, men det har fortsat et stykke op til rekorden, der blev sat i februar.



Mexico og USA har gennem det seneste år forhandlet om en ny handelsaftale, og mandag annoncerede den amerikanske præsident, Donald Trump, at de to lande er enige om rammerne for en ny aftale, der skal erstatte Den Nordamerikanske Frihandelsaftale (Nafta).



Frihandelsaftalen Nafta blev færdigforhandlet i 1992 og inkluderer USA, Mexico og Canada. Håbet blandt de to førstnævnte parter er, at Canada vil tilslutte sig en ny frihandelsaftale.





Trump vil støtte toldramte landmænd med 6 mia dollar



Der er støtte på vej til de dele af amerikansk landbrug, der utilsigtet bliver ramt af den igangværende handelskrig.



Ifølge erhvervsmediet CNBC vil den amerikanske præsident, Donald Trump, støtte landbruget med op mod 6 mia. dollar. Størstedelen skal målrettes producenter af syv forskellige råvarer.



Hertil afsættes der 4,7 mia. dollar. Dertil kommer andre 1,2 mia. dollar, der gives i støtte til den den føderale stats indkøb af landbrugsprodukter.



Asiatiske aktier fortsætter medvind



Tirsdag fortsætter markederne i Asien den fremgang, de nød mandag oven på varslede rentestigninger fra den amerikanske centralbank. Over en bred kam stiger indeksene, hvor blandt andre det japanske Nikkei 225 og det sydkoreanske Hang Seng Index er i positivt terræn.