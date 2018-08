Mens du sov: To personer dræbt under spilturnering i Florida

FAKTA

To personer er blevet dræbt under en e-sportsturnering i et indkøbscenter i Jacksonville i Florida.



Ud over de to dræbte har den formodede gerningsmand også mistet livet. Ifølge det lokale politi tog han sit eget liv. Flere sårede er blevet bragt til nærliggende hospitaler, hvor de bliver behandlet for skudsår.



Politiet har identificeret drabsmanden som en 24-årig, hvid mand fra Baltimore.



