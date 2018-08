Mens du sov: Verdens største børsnotering udskudt

Dagen starter endnu en gang med blandede signaler fra de asiatiske markeder. Torsdag spredte glæden sig på det japanske aktiemarked efter et PMI-tal, som overraskede positivt, og fredag morgen er de japanske aktier endnu en gang i plus.I Hong Kong, Kina og Sydkorea er aktierne sendt i minus. Det sydkoreanske Kospi-indeks falder 0,1 pct., mens Hong Kongs Hang Seng-indeks falder 0,7 pct.De amerikanske aktier kom i modvind torsdag. Det skete i forlængelse af bekymringer om den eskalerende handelskrig mellem USA og Kina.S&P500 var nede med 0,17 pct.Dow Jones faldt med 0,3 pct.Nasdaq Composite faldt med 0,13 pct.Handelskrig og nervøsitet over global handel ramte aktierne.Caterpillar og Boeing, begge aktier, der reagerer på udsving i global handel faldt med henholdsvis 2 og 0,7 pct. Tech-aktier som Alibaba og Netflix, der ellers var steget de sidste par dage, vendte snuden nedad og tabte henholdvis 1,5 og 3 pct.

Mediemogulen David Pecker, der en af Trumps venner gennem mange år, har indgået en aftale om strafimmunitet med anklagemyndigheden. Det skriver Ritzau, som citerer medierne The Wall Street Journal, Vanity Fair og nyhedsbureauet AP, som alle sammen bygger oplysningen på r flere unavngivne kilder.

David Pecker lover til gengæld at fortælle om, hvordan hans mange blade op til valget i 2016 undlod at trykke historier, som kunne skade Trump.

Tidligere på ugen erklærede Trumps mangeårige ven og tidligere advokat Michael Cohen sig skyldig i skattesvindel og ulovlige kampagnedonationer.

Samtidig forklarede Cohen, at Trump havde givet ham besked på at betale to kvinder for at tie om deres påståede forhold til Trump. Cohen har fortalt, at mediemogulen Pecker tilbød at hjælpe med at holde historier om Trumps forhold til kvinder skjult.



Straftold officiel

Straftold for 16 mia. dollar på kinesiske importvarer til USA blev til officiel virkelighed torsdag. Kina gav igen med egen straftold på importvarer fra USA. Kinas modsvar svarende til 16 mia. dollar.USA og Kina førte forhandlinger onsdag, der varede helt frem til torsdag, men iagttagere mistede håb om, at det ville føre til noget, da den amerikanske præsident Donald Trump til Reuters sagde, at han ikke "forventede at meget' ville blive løst. Det sagde han i et interview med Reuters.Donald Trump satte også sit præg på stemningen på de amerikanske markeder ved at påstå, at de fortsatte udfordringer som præsidenten oplever som følge af, at hans advokat nu taler med anklagemyndigheden i USA, ville koste på markeder, hvis forløbet tvinger Trump til at opgive præsidentembedet. "Jeg tror markedet vil gå ned. Og jeg tror, at alle vil blive meget fattige," sagde Donald Trump i et interview på det amerikanske tv-kanal Fox.Og så blev en af de helt store globale børs-begivenheder, verdens største børsnotering, udskudt.Saudiarabiens Aramco, et gigantisk olieselskab, havde planlagt en børsnotering, der stod til at blive verdens største. Selskabet meddeler nu, at børsnoteringen er udsat på ubestemt tud. Selskabet vil i stedet fokusere på opkøbe en ejerandel i Sabic, et kemiselskab, der kontrolleres Saudiarabiens statslige fond. Aramco siger, at børsnoteringen stadig vil finde sted på et andet tidspunkt.