Mens du sov: Tesla i fokus - trukket af endnu en aktiefest

Tirsdag starter med blandet stemning på de globale markeder. Det kinesiske Shanghai Composite Indeks stiger 1,3 pct., efter at statsstøttede fonde er begyndt at købe aktier op for at stabilisere markedet, skriver Bloomberg. I Japan falder Topix-indekset med 0,3 pct., mens det australske S&P/ASX 200 falder 0,9 pct. Hong Kongs Hang Seng-indeks stiger 0,4 pct."Jeg mener, Kina, manipulerer sin valuta. Helt sikkert. Og jeg mener, at euroen også manipuleres," siger den amerikanske præsident i et interview med nyhedsbureauet Reuters. Det skriver Ritzau.Det er ikke første gang, Trump beskylder USA's største handelspartnere for valutakursmanipulation. Den 22. juli udsendte han lignende beskyldninger på Twitter. Ifølge Bloomberg News er udmeldingerne dog i strid med, hvad Trumps egen administration har konstateret senest i en rapport fra april, og USA har siden 1994 ikke officielt anklaget nogen lande for valutakursmanipulation.Den Europæiske Union (EU) bør ligesom USA indføre hårde sanktioner mod Rusland som følge af et formodet russisk giftgasangreb i den britiske by Salisbury.Sådan vil det tirsdag lyde fra den britiske udenrigsminister, Jeremy Hunt, når han holder en tale i Washington. Det skriver Ritzau, som citerer nyhedsbureauerne Reuters og AFP, der begge har set udenrigsministerens tale på forhånd.Her siger Jeremy Hunt, at Rusland har gjort verden til "et farligere sted".Rusland anklages af USA, Storbritannien og EU for at stå bag et nervegiftangreb mod den tidligere russiske agent Sergej Skripal og hans datter i den britiske by Salisbury i marts.Rusland nægter at stå bag angrebet, men USA har alligevel indført en række sanktioner mod landet. USA forlanger "troværdige forsikringer" om, at Rusland ikke vil bruge kemiske våben fremover.Tesla fik aktietæsk mandag for femte dag i træk. Stemningen er tilsyneladende vendt efter selskabets topchef, Elon Musk, tweetede, at han 'overvejede' at tage Tesla af børsen. Det fik dengang kursen til at stige dramatisk, men flere rapporter peger nu på, at der stadig kan være lang vej igen før Tesla bliver hevet af børsen i New York. Det skriver CNBC.Særligt toneangivende var det, at JP Morgan mandag meldte sig i koret af skeptikere over for sandsynligheden for, at Tesla bliver hevet af Børsen. Den usikkerhed fik finanshuset til at forudsige, at aktien skal ned på 195 dollar, hvilket vil sende den tilbage til det niveau, aktien havde, før Elon Musk sendte rygtebørsen på overarbejde med sit tweet.Samtidig skrev Wall Street Journal, at flere leverandører nu frygter manglende betaling fra Tesla.Amerikanske investorer kastede frygt for en handelskrig til side og fokuserede på de mega-handler , der var undervejs på det amerikanske marked.PepsiCo erklærede sig som køber af SodaStream, et selskab med en maskine til at lave sodavand hjemme. Handlen værdisatte SodaStream til 3,1 mia. dollar, og angiv den retning, hvor Pepsi bevæger sig væk fra sodavand og chips.Generelt var der aktieoptimisme over hele linjen på de amerikanske markeder.