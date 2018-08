Mens du sov: Trumps advokat: "Sandhed er ikke sandhed"

Blandede signaler på asiatiske markeder



De japanske aktier er faldet her til morgen, mens der til gengæld er stigninger i Hong Kong. Resten af de asiatiske markeder ligger relativt fladt på en dag, hvor investorerne holder øje med regnskaber, handelskrigen, og den amerikanske centralbanks møde i Jackson Hole senere denne uge. Det skriver Bloomberg.



Det japanske Topix-indeks er faldet 0,4 pct., mens Australiens S&P/ASX 200 Indeks er steget 0,1 pct. Sydkoreas Kospi-indeks er steget 0,1 pct., mens Hong Kongs Hang Seng-indeks er steget 0,5 pct.



Trumps advokat: "Sandhed er ikke sandhed"

Står det til Trumps advokat, den tidligere New York-borgmester Rudy Giuliani, skal præsidenten ikke forklare sig under ed over for det udvalg, der undersøger mulig russisk indblanding i det amerikanske valg. Præsidenten risikerer at "gå i en fælde og begå mened", siger advokaten ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Han afviser, at Trump har noget at frygte, så længe han optræder åbent og ærligt.



Men ifølge Giuliani er det vanskeligt at definere sandheden i en situation, hvor to parter forklarer sig stik modsat.



-Sandhed er ikke sandhed, sagde Giuliani, da han i et interview med tv-stationen NBC skulle forklare sin frygt for, at Trump kan ende med at blive anklaget for at afgive falsk forklaring.



Det er nogens version af sandhed. Ikke sandheden, forklarede Giuliani.

Det er endnu uklart, om den amerikanske præsident, Donald Trump, kommer til at afgive forklaring over for udvalget.



Præsidenten selv har ikke lagt skjul på sin modstand mod den tidligere FBI-chef Muellers Rusland-undersøgelse.



Søndag har Trump skrevet endnu en række af vrede tweets om Muellers Rusland-undersøgelse, hvor han gentager, at der er tale om "en heksejagt".



Venezuela får nye pengesedler og hæver mindstelønnen med 3300 pct.



Nye pengesedler bliver i dag taget i brug i Venezuela, hvor en reform, som skal redde landets hårdt prøvede økonomi, træder i kraft. Det skriver Ritzau, som citerer AFP. Som en del af reformen hæver landets præsident, Nicolás Maduro, også mindstelønnen med 3300 pct.



På de nye pengesedler har man fjernet fem nuller i et forsøg på at bekæmpe inflation. Ifølge Den Internationale Valutafond kan inflationen i landet nå en million pct. i år. De nye tiltag betyder, at bankerne holder lukket mandag, mens man forbereder sig på at introducere den nye valuta, som har fået navnet den "suveræne bolivar".



Italien vil gøre motorveje mere sikre



Den italienske regering vil til september lancere en plan, der skal gøre infrastrukturen i landet mere sikker. Der sker efter at en motorvejsbro i Genova faldt sammen i sidste uge og kostede 43 mennesker livet. Endnu har det ikke været muligt at sige noget årsagerne til kollapset, men regeringen har bebrejdet selskabet Autostrade, der står for driften af broen og flere af Italiens andre betalingsveje, for episoden. Også i Frankrig har regeringen lovet at kigge nærmere på landets broer efter en rapport søndag blev offentliggjort i avisen Journal du Dimanche, hvori der står at en tredjedel af de 12.000 broer som bliver vedligeholdt af landets regering trænger til en kærlig hånd. Ritzau



Eksperter: Elon Musks mission om at tage Tesla af børsen bliver svær



At tage elbilproducenten Tesla af aktiemarkedet er noget sværere gjort end sagt. Det mener flere eksperter i følge nyhedsmediet cnbc.com. Virksomhedens adm. direktør Elon Musk bedyrede ellers i et tweet tilbage fra 8. august, at han var klar til at lade Tesla afnotere fra aktiemarkedet til en pris på 420 dollar pr. aktie og havde køberne bag på plads. En udmelding, der straks sendte aktien op, men som siden har vist sig at være mindre skråsikker. I fredags sendte den karismatiske erhvervsleder så igen aktien ud på en rutsjetur, da han i et interview i avisen New York Times fortalte at han svært ved at håndtere arbejdspresset både fysisk og psykisk og har et forbrug af sovemedicin.