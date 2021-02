Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Ørsteds finansdirektør, Marianne Wiinholt, har solgt 18.000 aktier i Ørsted for et samlet beløb på lige over 20,2 mio. kr.Det fremgår af en meddelelse.Aktierne er solgt mandag den 8. februar.Ørsted...