Obligationer: Udsigt til små rentestigninger før vigtige nøgletal

Investorernes fokus vil tirsdag være rettet mod først Tyskland og senere USA, når der fra begge sider af Atlanten kommer vigtige nøgletal i form af henholdsvis IFO-indekset og tal for forbrugertilliden.Forud for de toneangivende nøgletal er der dog udsigt til små rentestigninger fra start, efter at renten på den tiårige danske statsobligation mandag endte på minus 0,46 pct., hvilket var 1 basispoint højere fredag.Det sker, da gode vaccinenyheder og mere forsonende toner fra den afgående Trump-administration sendte de amerikanske markeder og efterfølgende futures i vejret.Joe Biden kan nemlig nu formelt begynde processen med at overtage præsidentposten i USA og få sin administration på plads efter sin valgsejr 3. november. Det står fast, efter at det føderale organ General Services Administration (GSA) i et brev mandag anerkender demokraten Biden som valgets vinder.Dermed siger GSA også god for, at Joe Biden får adgang til offentlige midler til at få sine egne folk indsat i regeringskontorer.Donald Trump tilkendegav mandag aften på Twitter, at han tilsyneladende er indforstået med GSA’s beslutning.Tirsdag morgen ligger renten på den amerikanske tiårige statsobligation et enkelt basispoint højere end ved lukketid mandag i 0,86 pct. på markedet i Tokyo.Den toårige statsobligation handles i uændret niveau fra mandag i 0,16 pct.Klokken 10 kommer tirsdagens første vigtige nøgletal, når der lander tal for det tyske IFO-indeks, der måler virksomhedernes syn på den nuværende og kommende økonomiske situation.Her venter Mathias Dollerup Sproegel, makroanalytiker i Sydbank, et fald i november fra måneden før, hvor tallet landede på 92,7.- Vi venter, at IFO-indekset vil aftage yderligere i november, men denne gang primært trukket ned af synet på den nuværende situation. Merkel og den tyske regering har strammet restriktionerne kraftigt i november, og det vil dæmpe aktiviteten i servicesektoren, skriver Sydbanks makroanalytiker i en kommentar.Han er dog spændt på den del af indekset, der måler virksomhedernes forventninger til fremtiden, da de sidste ugers gode vaccinenyheder kan have løftet den ellers matte stemning en smule.Om eftermiddagen står menuen på amerikanske tal for forbrugertilliden i november, der kommer klokken 16.Her indikerer en række data, at forbrugstendensen kan være aftagende i USA.- Forbruget kan få yderligere modvind, hvis det hastigt stigende smittetryk lægger en større dæmper på forbrugernes humør. Derfor kan et solidt fald i forbrugertilliden være med til at dæmpe humøret på finansmarkederne, da forbrugerne står for 70 pct. af den amerikanske økonomi, skriver Mathias Dollerup Sproegel.Ifølge konsensusestimater indsamlet af Bloomberg venter analytikerne et fald til 97,9 fra 100,9 i oktober.