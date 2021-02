Eksklusivt for kunder

Et stort fald til vindmølleproducenten Vestas er med til at trække C25-indekset i rødt fredag formiddag.Indekset falder med 0,6 pct. til 1668,03 – trukket ned af et dyk på 2,9 pct. til 1260,50 kr. ...