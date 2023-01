Markedsberetninger Aktieluk i USA: Hård retorik fra Fed pressede aktier ned

Centralbankchef Jerome Powell og Fed-medlemmerne var enige om, at renterne skal forblive høje i “noget tid endnu,” indtil man har fået klarere data på, at inflationen er aftagende. Arkivfoto: Evelyn Hockstein/Reuters/Ritzau Scanpix

Andreas Toftum Maltesen 04. jan. 2023 KL. 22:11 Gem til senere

Et pænt plus blev vendt til et mindre et af slagsen efter referat fra rentemøde