Ledelse Landstræner for kvindehåndboldlandsholdet er ikke bange for at smide sig selv under bussen for at få succes

Jesper Jensen tiltrådte som træner for Danmarks kvindehåndboldlandshold i marts 2020 og fik tidligere i år forlænget sin kontrakt, så den nu løber til sommeren 2026. Foto: Robert Attermann

Mathilde Højgaard Jensen 30. mar. 2023 KL. 12.10

Træner for det danske kvindehåndboldlandshold Jesper Jensen forsøger ikke at måle succes ud fra kampresultater. For ham beror succes på relationen til hans spillere og gennemsigtighed i truppen. Og han er ikke bange for at smide sig selv under bussen