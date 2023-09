Ledelse Stjerneforfatter: Konfliktskyhed koster for mennesker og bundlinje

De er en del af enhvers tilværelse – også i arbejdslivet. Alligevel er vi i iveren efter at være positive og kippe med ja-hatten blevet fremmedgjorte over for konflikter. Det kommer med en pris, mener redaktør ved Harvard Business Review

“Vi kan pege på mange erhvervsskandaler, som grundlæggende bunder i en frygt for konflikt,” siger Amy Gallo. Derfor bør konflikthåndtering tages seriøst på ledelsesgangen. Foto: Brage Borup Foto: Brage Borup