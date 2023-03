Ledelse Ny nationalbankdirektør: “Jeg har nok ringet lidt for meget hjem til ansatte i weekenden”

Der hersker den gennemgående fortælling om Christian Kettel Thomsen, nytiltrådt direktør i Nationalbanken, at han skulle være en slider. Det benægter han ikke. Og han erkender, at han tidligere har slidt på sine ansatte med høje krav om arbejdsomhed. Men hvad er han for en type leder i dag, hvor han sidder for bordenden i Nationalbanken?