Ledelse Flere danskere vil pendle mindre og have mere fritid

Efter et årti, hvor pendlingen kun er taget til, har danskerne nu mindre lyst til at øge tiden i bil, bus og tog til jobbet. Og kortere pendlertid kan være gavnligt for jobtilfredsheden

Efter flere år, hvor pendlertiden er gået i vejret, vil færre i dag pendle langt, mens flere vil have et arbejde tæt på bopælen. Det viser en undersøgelse fra Ballisager. Arkivfoto: Linda Kastrup/Ritzau Scanpix Foto: Ritzau Scanpix