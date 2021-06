Det ventes, at der skal rejses op mod 40 mia. dollar i USA hen over sommeren. Ekspert advarer mod privates spekulation

Det ligger allerede fast, at 2021 bliver et rekordår for børsnoteringer i USA. For to uger siden nåede det samlede beløb for rejst kapital 171 mia. dollar, hvilket overgår hele det hidtidige rekord...