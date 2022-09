Investor Indsigt: Vækstbørs har givet investorer dyr uddannelse i børshype og kostet på deres tillid – er skaden uoprettelig?

Nasdaqs chef for noteringer, Carsten Borring, har de seneste år sendt mange nye selskaber på børsen. Her er det Astralis i december 2019. Siden har aktien kostet investorer et kurstab på 74 pct. Arkivfoto: Nils Meilvang/Ritzau Scanpix

22. sep. 2022 KL. 06:00

Investorernes tillid til vækstbørsen First North har lidt et knæk. Her er, hvad der gik galt, og hvad der gøres for at rette det op