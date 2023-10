Investorer fanget i værdiløs SAS-aktie: Gik i klassisk fælde

SAS-aktien er værdiløs. Sådan lyder det fra flyselskabet, der har fået ny ejerkreds, som vil afnotere aktien.

Aktien har længe været en af de mest populære danske aktier blandt privatinvestorer – og er f.eks. den sjettemest populære danske aktie blandt Nordnets kunder målt på antallet af ejere.

Og det skyldes særligt følelserne og en klassisk investorfælde: Troen på, at en aktie, der er faldet meget i kurs, er blevet billig i pris, vurderer privatinvestor Zusanna Grethe Norrild, indehaver af Norrild Consult.

“Ud over at det er spekulativt, så er det noget med, at vi har en følelse af at være SAS-aktionær, og hvis man ikke er kyndig, har man set den som en aktie på udsalg,” siger Zusanna Grethe Norrild om, hvorfor investorer er flokkedes om aktien, der inden nyheden om den nye ejerkreds havde tabt hele 99,58 pct.

Investorredaktør på Dagbladet Børsen, Simon Kirketerp, vurderer, at samtlige aktionærer var advaret om scenariet.

“Selskabet har været ude ad flere omgange og advare om, at disse aktier formentlig bliver værdiløse lige om lidt,” siger han i denne uges udgave af Børsen Investor Podcast.

⚙ For at se dette indhold skal du acceptere cookies

Alligevel kan man ifølge ham høre aktionærer klage sig over deres tab i forskellige medier.

“Jeg er ked af at sige det: I var advaret. Det er for sent at stå at græde over det nu. Hvis man er overrasket over dette, så er det simpelthen, fordi man ikke følger særlig godt med i aktiemarkedet, og så skal man nok genoverveje, om det er det rigtige for én at investere i aktier,” siger Simon Kirketerp.

Renten bremser bæredygtighed

Hør også Lars Hytting, aktiechef i Artha Kapitalforvaltning, fortælle om, hvorfor investorerne trækker i bremsen over for bæredygtige investeringer. Det har bl.a. ramt Ørsted og Vestas i år.

“Projekterne er i hvert fald struktureret på et andet tidspunkt end nu og på en anden baggrund. Det er de færreste, der har regnet med, at det skulle gå så stærkt med, at renterne var negative til nu at være 5,5 pct. Det har naturligvis en effekt,” siger Lars Hytting, der kalder situationen kritisk for bæredygtige aktier, fordi kapitalen strømmer ud af de bæredygtige investeringsmuligheder for at finde afkast andre steder i markedet.

“Det er ene og alene et rentegame i øjeblikket, og sådan er markedets fokus, det er benhårdt, og jeg synes, det er trist at overvære det, der foregår. Pessimismen er virkelig til at få øje på inden for hele dette bæredygtige område, men hey, det er også kun vores planet, det handler om,” siger Lars Hytting.

Hør også Michelle Nørgaard, senior aktiestrateg og bæredygtighedsstrateg i Jyske Bank, fortælle om, hvordan man som investor skal forholde sig til, at Novo Nordisk er udpeget til at ligge på Nature Action 100 over de 100 globale børsnoterede selskaber, der ifølge en investorkreds på 190 globale institutionelle investorer er særligt eksponerede over for natur- og biodiversitetsrisiko.

Producer: Arjuna Alexander Kolkur Sørensen

Værter: Gro Høyer Thielst og investorredaktør Simon Kirketerp

Producer: Arjuna Alexander Kolkur Sørensen

Hør afsnittet i Apple Podcast

Hør afsnittet i Spotify

Følg All Star Porteføljen her.