Grænselukning og smittefare var hårde vilkår for udlån til ferieboliger i udlandet. Antallet faldt kun en smule, og nu lysner det igen

Eksklusivt for kunder

Coronapandemien blev kun et lille bump på danskernes vej mod at få opfyldt ferieboligdrømme i Frankrig og Spanien. Hos Nykredit faldt antallet af udlån et nyk, men det overrasker flere boligøkonome...