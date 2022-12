Investor Tre aktier ét år efter børsdebut: Én laver lynstigning på 200 pct – én anden kom aldrig i handlen

Martin Roithner Henriksen har som adm. direktør i Q-Interline selv købt en stor aktiepost i selskabet, som han tog på børsen i efteråret sidste år. Arkivfoto: Magnus Møller

Emil Stig Pedersen Simon Kirketerp 30. dec. 2022 KL. 13:00 Gem til senere

Planerne var store, da selskaberne stod i kø for at lade sig børsnotere på vækstbørsen First North. Her er et statustjek