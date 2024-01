Investor: Vores portefølje har en upside på 70 pct.

Året begynder med udsigt til et klart kurspotentiale, lyder det fra Dan Wejse.

Han er partner og porteføljeforvalter i investeringsforeningen MW Compounders sammen med Johannes Møller.

For når Dan Wejse kigger ned i deres portefølje på 20-30 aktier, er der flere af dem, der ifølge ham er attraktivt prisfastsatte.

“Det er ikke noget, vi vil holdes op på, men vi har en 70 pct. upside i gennemsnit,” siger Dan Wejse og tilføjer, at det er MW Compounders’ “subjektive vurdering”, og at det ikke skal ses som et signal til, at man bare skal købe op i porteføljen.

“Men det siger noget om, at vi ikke kigger ind i en portefølje, som vi synes ser specielt dyr ud. Det er i den pæne ende af, hvad vi har haft i den periode, vi har været i gang,” siger Dan Wejse i denne udgave af “Børsen Investor”-podcasten.

Netop MW Compounders fik i december 2023 en femstjernet rating af Morningstar, hvilket indikerer, at foreningen er blandt de bedste 10 pct. målt på afkast blandt internationale konkurrenter.

Ser man på afkastet siden lanceringen i slutningen af 2020, har MW Compounders – hvis formål er at opnå en rentes rente-effekt med sine investeringer – opnået 57,7 pct. efter omkostninger. Det er tæt på at være en outperformance på 20 pct. fra benchmarket, det globale aktiemarked i form af MSCI ACWI, der i samme periode har givet 38,1 pct.

I denne podcast fortæller Dan Wejse om investeringsstrategien og peger på nogle af de aktier, der ifølge MW Compounders er meget mere afkast at hente i. Det er bl.a. Dollar General og bryggeriselskabet AB Inbev, en konkurrent til danske Carlsberg.

Passive slår aktive

Aktive aktiefonde har dog statistikken imod sig på langt sigt. Det vidner de årlige Spiva-opgørelser fra S&P Global om.

Hvert år udkommer Spiva-opgørelser, der viser, hvordan de aktivt forvaltede aktiefonde i de forskellige regioner globalt klarer sig målt op mod de passive indeks. Og på helt kort sigt – et år – kan de aktive nogenlunde følge med de passive på afkast. Med udgangspunkt i USA kan 39,10 pct. af de aktive aktiefonde i USA slå de passive fonde, men efter fem år er det kun 13,42 pct. af de aktive, der kan slå de passive fonde. På helt langt sigt – 15 år – er det kun 7,81 pct. af de aktivt forvaltede fonde, der slår de passivt forvaltede fonde.

Hør i denne podcast, hvad Dan Wejse siger til den statistik, og hvordan man ifølge Ole Søeberg, investor og direktør i Nordic Investment Partners, kan slå markedet:

“Hvis du skal slå aktiemarkedet, skal du have en ret smal portefølje, og hvis man er i stand til at vælge de virksomheder, der på langt sigt har en meget høj indtjeningsvækst,” siger Ole Søeberg og tilføjer, at han tvivler på, at de dominerende Magnificent 7-aktier (Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia og Tesla) vil kunne fortsætte med et dominere markedet de næste ti år.

Netop Magnificent 7 drev store dele af både det globale og det amerikanske aktiemarkeds kursstigninger i 2023. Her lukkede det teknologitunge Nasdaq Composite med en stigning på 43 pct., mens det brede aktieindeks S&P 500 opnåede 24,4 pct.

Nye aktier i porteføljen

Børsens aktiepanel, hvor Ole Søeberg er iblandt, har i 2023 opnået et afkast i deres allstar-portefølje på hele 21,5 pct., svarende til ca. 129.000 kr. – helt uden Magnificent 7-aktier og den danske aktietrækhest, Novo Nordisk.

Men nu er porteføljen trimmet og klar til 2024 i håbet om atter at opnå et godt afkast, der kan gives videre til et velgørende formål.

Hør, hvilke aktier der er skiftet ud, og hvilke to der er kommet med i porteføljen, når Børsens investorredaktør Simon Kirketerp gennemgår porteføljen.

